Meztelen háttal, kivágott ruhában fotózták Hunyadi Donatellát

Kiszel Tünde egyetlen lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, ekkor ismerhette meg jobban a közönség. A fiatal lány elsősorban modellkedéssel foglalkozik már 14 éves kora óta, és eléggé sikeres a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, ugyanis elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. A tánctudását a TV2 táncos show-ja után is bizonyította a Tina Turner emlékére szervezett koncerten, ahol a Dancing with the Starsban megismert partnerével, Bődi Dénessel léptek fel.

Hunyadi Donatella

Fotó: Instagram / Hunyadi Donatella

Most egy balatonfüredi eseményen járt, egy divatbemutatón, ahol ő is a modellek között volt. Jól érezte magát egész este, és büszke volt rá, hogy felkérték. Itt vannak újabb képei:

Hunyadi Donatella a Szigeten

A fiatal lány is ellátogatott a Sziget Fesztiválra, ahol igencsak szexi, merész szettben bulizott. Egy igazán fesztiválos szettben fotózták őt: olyan ruhát viselt, aminek a felsőrésze egy melltartó, a nadrágja viszont hosszú, de trükkös, mert oldalt nem takarja semmi a modell csípőjét.

