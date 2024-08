Így válogat a férfiak között Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatellát az utóbbi egy évben számos sztárral összehozták. A minap Varga Viktorral jelent meg a közösségi oldalon egy közös fotója, aminek nyomán a Redditen el is kezdett terjedni a pletyka, hogy a két celeb egy párt alkot.

A helyzetet maga Hunyadi Donatella tisztázta. Beismerte, hogy szokta olvasni a Redditet, általában szórakozásból, de azt vette észre, hogy többnyire csak kombinálnak a felhasználók, és a posztoknak, pletykáknak nincs sok valóságalapja. Ahogy saját bevallása szerint most ennek sem. Viktorral egy forgatáson lett legalább annyira jóba, mint bárki mással. Elmondta, hogy ez nem egy kivételezett helyzet volt, mindenkivel közvetlen, baráti kapcsolat alakult ki, Viktorral pedig nincsenek együtt.

Kiszel Tünde lányának civil párja van, akiről nem is szeretne bővebben beszélni, mert nem akarja a magánéletét a nyilvánosság előtt élni. Azonban azt elárulta, hogy melyek azok a tulajdonságok, melyek fontosak számára egy férfiban.

Leszögeztem magamban, hogy zenésszel soha nem kezdenék.

Persze lehet, hogy később még változik a véleményem, ha találok valakit, akiben megvan az, ami számomra fontos. Az őszinteség, a becsületesség, a kölcsönös tisztelet és a hűség az elsődlegesek, meg persze az, hogy meglegyen a kémia" - fejtette ki a hot! magazinnak.

Hozzátette, hogy jelenlegi párja volt az, aki kezdeményezett nála, és azóta is boldogok.

A lapnak arról is beszámolt, hogy mivel apa minta nem volt az életében, ezért általános és középiskolában inkább a fiúk társaságát kereste, mert sokkal jobban érezte magát abban a nyersen őszinte környezetben, amelyben a fiúk élik az életüket. Elmondása szerint nem szenvedett hiányt semmiben, nem hordoz sebeket amiatt, hogy nem volt egy állandó férfikép előtte. Büszke rá, hogy erős nők nevelték fel.

Több lábon is megállja a helyét

Kiszel Tünde egyetlen lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, ekkor ismerhette meg jobban a közönség. A fiatal lány elsősorban modellkedéssel foglalkozik már 14 éves kora óta, és eléggé sikeres a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, ugyanis elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. A tánctudását a TV2 táncos show-ja után is bizonyította a legutóbbi Tina Turner emlékére szervezett koncerten, ahol a Dancing with the Starsban megismert partnerével, Bődi Dénessel léptek fel.