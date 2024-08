Meztelen hasát mutogatta a Sziget Fesztiválon Hunyadi Donatella - kép

Kiszel Tünde egyetlen lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, ekkor ismerhette meg jobban a közönség. A fiatal lány elsősorban modellkedéssel foglalkozik már 14 éves kora óta, és eléggé sikeres a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, ugyanis elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. A tánctudását a TV2 táncos show-ja után is bizonyította a Tina Turner emlékére szervezett koncerten, ahol a Dancing with the Starsban megismert partnerével, Bődi Dénessel léptek fel.

A fiatal lány is ellátogatott a Sziget Fesztiválra, ahol igencsak szexi, merész szettben bulizott. Egy igazán fesztiválos szettben fotózták őt: olyan ruhát viselt, aminek a felsőrésze egy melltartó, a nadrágja viszont hosszú, de trükkös, mert oldalt nem takarja semmi a modell csípőjét, valamint feszes, meztelen hasa is szabadon volt.

Sanszos, hogy te vagy a legszebb a Szigeten

- írta a fotó alá az egyik követője.

Lenyűgöző vagy

- fűzte hozzá egy másik.

Ráadásul az Instagram-történetéből az is kiderült, hogy olyan bátor volt, hogy 55 méter magasból leugrott, ugyanis kipróbálta a Sziget legmerészebb extrém sportját a bungee jumpingot. A korlátozott ideig elérhető videón hallatszik, hogy Hunyadi Donatella barátai féltették a lányt, ugyanis ugrásnál egy hangos jesszus kiáltás hangzott egyik szájából.

Ilyen férfira vágyik

Kiszel Tünde lányának civil párja van, akiről nem is szeretne bővebben beszélni, mert nem akarja a magánéletét a nyilvánosság előtt élni. Azonban azt elárulta, hogy melyek azok a tulajdonságok, melyek fontosak számára egy férfiban.

Leszögeztem magamban, hogy zenésszel soha nem kezdenék.

Persze lehet, hogy később még változik a véleményem, ha találok valakit, akiben megvan az, ami számomra fontos. Az őszinteség, a becsületesség, a kölcsönös tisztelet és a hűség az elsődlegesek, meg persze az, hogy meglegyen a kémia" - fejtette ki.

Arról is beszámolt, hogy mivel apaminta nem volt az életében, ezért általános és középiskolában inkább a fiúk társaságát kereste, mert sokkal jobban érezte magát abban a nyersen őszinte környezetben, amelyben a fiúk élik az életüket.