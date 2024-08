Schobert Norbert és Rubint Réka idősebbik fia visszahúzódó típus, amit meg is mutatott a Farm VIP harmadik évadában, melyben végül ő került ki győztesként Smaltig Dalmával szemben. Ifj. Schobert Norbi nem szeret beszélni magánéletéről a nyilvánosság előtt, de egyre jobban igyekszik nyitni az emberek felé.

A 19 éves férfi úgy érzi, hogy kötelessége megvédeni a hazáját, ezért úgy döntött, hogy belép a magyar hadseregbe, amit az Instagram-oldalán is megosztott:

"A világ sajnos nem lelhet békére a környező konfliktusok miatt, miközben rengeteg család veszíti el az otthonát és a szeretteit.

Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket.

Összefogásra van szükség.

Pont ezért csatlakozom a Magyar Honvédség tartalékos katonáihoz.

Nagyon megérintett a Magyar Honvédség mottója: „Szeretem, Megvédem!” Én is így gondolom. Ha téged is érdekel a haza védelme, akkor csatlakozz te is a Magyar Honvédséghez!” - olvasható a bejegyzésben, ahol még a a Magyar Honvédség toborzóvideóját is megosztotta, amivel szeretné meggyőzni a követőit is, hogy kövessék a példáját, és védjék meg Magyarországot.

Boldog párkapcsolatban él

Schobert Norbira tavaly talált rá az első komolyabb szerelem. Többször is beszélt arról, hogy nehezen megy számára az ismerkedés, ugyanis az ismertsége miatt nehezen szűri ki, hogy ki az, akit valójában ő érdekel. Barátnőjével régóta ismerik egymást, de most mélyült el igazán a kapcsolatuk. Bár egy ideig titkolta, hogy foglalt a szíve, és nem igazán mutogatta a lányt, az utóbbi hónapokban többször is feltűnt a közösségi oldalán. Idén januárban Thaiföldre is elkísérte őt Petra, ahol szerelmes fotókon mutatta meg, milyen boldog a lánnyal, aki még külföldre is kiköltözni a kedvéért.

"Amerikában szeretnék egyetemre járni, az ösztöndíj miatt is fontos, hogy jó eredményeket érjek el a bokszban. Közgazdasági egyetemet néztem ki, anyáék is nagyon támogatják az ötletet, és a barátnőm is vállalná, hogy ott kezd velem új életet, annak ellenére is, hogy itthon felépítette a tánckarrierjét. Már megnézte a sulikat is, mik a lehetőségei, durva, hogy ebbe is belemenne.

Úgy érzem, megtaláltam azt a lányt, akivel el tudom képzelni a közeljövőmet is, nagyon biztos vagyok ebben a kapcsolatban

– mesélte Schobert Norbi még korábban.