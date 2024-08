II. Erzsébet, III. Károly és Vilmos herceg sötét titkai

Sokan nem gondolnák, de az angol királyi család élete is rengeteg titkot és botrányt rejt, melyről sokáig hallgattak a szereplők. Ezek a mai napig az angol királyi család szégyenfoltjai, melyekről csak kevesen tudnak.

Az angol királyi család legféltettebb titkai

Egy részeg férfi II. Erzsébet szobájában

Még 1982-ben egy egy Michael Fagan nevű férfi betört a királynő szobájába, ráadásul nem is egyszer. Először 1982 júniusában jutott be a Buckingham-palotába, akkor egy csövön keresztül sikerült felmásznia. Állítása szerint harminc percen keresztül tartózkodott az épületben, és cheddar sajtot és krékert eszegetett. Később észrevette őt a szobalány, aki hívta a biztonsági személyzetet, így a férfi elmenekült. Másodszorra júliusban tört be a palotába, akkor összetört egy hamutartót, és egy üvegszilánkkal behatolt a királynő hálószobájába. Mikor Erzsébet királynő felébredt, nem ijedt meg, és még egy cigarettával is megkínálta a besurranót. Állítólag dühös volt, amiért a biztonsági szolgálat hanyag munkát végzett, és leszidtak őket miután Fagant letartóztatták. A betörések után a férfit csupán borlopással vádolták, akkoriban a birtokháborítást nem büntették. Nem sokkal később Fagannek pszichiátriai kivizsgáláson kellett átesnie, és három hónapot töltött az intézményben.

