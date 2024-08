Váratlanul ingyenes koncertet adott a belvárosban Azahriah

Kedd este Azahriah váratlanul megjelent egy belvárosi bár teraszán tartott latin zenei estén. A budapesti szórakozóhelyen az Unicumbia zenekar játszott, amely kiemelkedő tehetséggel ad elő dél-amerikai zenét, és több latin származású tagja is a magyar fővárosban él. Az együttes egyik ütős hangszeres zenésze Azahriah koncertjein is fellép, és a fiatal művésszel már számos nagy fellépést tudhatnak maguk mögött. Kedd este viszont így is meglepetésként ért mindenkit,hogy Azahriah is csatlakozott az ingyenes koncerthez és a csapattal együtt lépett színpadra.

A koncertről nem sok videó készült, de párat maga a szórakozóhely tett közzé a korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijai között. A videók alapján Baukó Attila az emberektől pár centire állt gitárral a nyakában, és lazán jammelgetett a barátaival, ismerőseivel, nem vigyázott rá biztonsági személyzet.

