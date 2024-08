Prágában van a magyar parlament a világhírű színésznő szerint - fotó

A közel 60 produkcióban látott ausztrál színésznő, Isla Fisher a jelek szerint épp Budapesten tartózkodik, legalábbis egy Instagram-sztoriban a magyar parlament épületéről tett közzé egy olyan fotót, amely a budai oldalról készült – a helyszínként azonban Prágát jelölte meg. Nézze meg a posztját!

Isla Fisher posztja

Fotó: Instagram/Isla Fisher

Nem tudni, hogy a színésznő véletlenül jelölte-e meg Prágát, netán tényleg nem tudta, hogy épp hol van, mint ahogy a bejegyzéséből az sem derült ki, hogy mi okból érkezett Magyarországra.

Isla Fisher egyébként már 2018-ban is járt Budapesten, akkor a férjével, Sacha Baron Cohennel érkeztek a magyar fővárosba. A színésznő akkor egy budapesti fagyizóból posztolt az Instagramon, illetve a Sziget Fesztiválon is kint járt – és a hashtagek között a helyszínt is eltalálta:

22 év után vált el

Isla Fisher legutóbb a válásával került a hírekbe, hisz Sacha Baron Cohennel 22 év együttélés, 13 év házasság után mentek szét, és ezt eléggé egyedi módon jelentették be. "Több mint húsz évig tartó hosszú teniszmeccs után végre letesszük az ütőket. 2023-ban közösen beadtuk a válókeresetet. Mindig is a magánéletünket helyeztük előtérbe, és csendben dolgoztuk fel ezt a változást. Örökre osztozunk a gyermekeink iránti odaadásunkban és szeretetünkben. Nagyra értékeljük, hogy tiszteletben tartják a családunk privát szférájára vonatkozó kérésünket" – írták áprilisban a közösségi oldalakon egy fotójuk mellé, amelyen mindketten teniszruhában voltak láthatók.

Honnan ismerheti Isla Fishert?

Isla Fisher Ománban született ausztrál színésznő, aki 1993-tól kezdve eddig 58 produkcióban szerepelt. Az Egyesült Államokban csak a kétezres években vált ismertté olyan filmekkel, mint a Scooby Doo – A nagy csapat, az Ünneprontók ünnepe, a Mindenképpen talán vagy az Egy boltkóros naplója.

Később láthattuk többek között A nagy Gatsbyben, az Éjszakai ragadozókban vagy épp a Szemfényvesztőkben is, amelynek készülő harmadik részében is benne lesz – miközben a Bridget Jones-filmek legújabb kiadásában (Bridget Jones: Mad About the Boy) szintén számítanak rá.