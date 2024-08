Kiderült, miért tűnt el a terhessége végén Iszak Eszter

Mint írtuk, megszületett Iszak Eszter és Gyurta Dániel első gyereke, egy kislány: a baba és az édesanya is jól vannak, már az otthonukban élvezik, hogy bővült a család. A Mokka műsorvezető és férje a Mirabella nevet adta kisbabának, akiről ma több kép is felkerült az Instagramra. Iszak Eszter egy bejegyzésben és egy korlátozott ideig elérhető Instagram-sztoriban is megmutatta a lányát, de kikötötte, hogy ezeket csakis az ő oldalán lehet megnézni, illetve azt is hozzátette, hogy egyelőre nem szeretnének nyilatkozni a témában, türelmet kérnek. "Szia világ, megérkeztem" - írta a képhez az édesanya, ami ide kattintva érhető el.

Most újra jelentkezett: ezúttal arra próbált magyarázatot adni, hogy miért tűnt el annyira az elmúlt hónapokban a közösségi oldaláról. "Bár előre nem terveztem, de az elmúlt időszakban kicsit eltűntem a közösségi oldalakról, mert egyszer csak a terhességem végén azt éreztem, hogy ahelyett például, hogy az Instát pörgetem vagy olyan dolgokkal foglalkozom, amik elviszik a figyelmem, inkább szeretném megélni a pillanatokat. Az elmúlt hetekben pedig főleg szerettem volna a ‘most’-ra fókuszálni, hiszen a kisasszony napról-napra változik és nem szeretnék lemaradni semmiről" - írta a bejegyzésében.

Egy fotóval jelentették be a baba érkezését

Iszak Eszter és Gyurta Dániel idén februárban jelentették be az örömhírt, miszerint az első közös gyereküket várják. A TV2 reggeli műsora, a Mokka műsorvezetője sokáig próbálta takargatni terhes hasát, de egy idő után nyilvánossá tették, hogy szülők lesznek. Iszak Eszter és a férje mindig is próbálták óvni magánéletüket, ezért nem meglepő, hogy a babavárásról sem árultak el eddig túl sok részletet.

Iszak Eszter a terhessége miatt egy ideje már nem szerepel a TV2 képernyőjén. A kollégái két hete a Mokkában élő adásban felhívták őt telefonon, hogy megkérdezzék, hogy érzi magát és hogy telnek a napjai.

Jól vagyok, jól vagyunk, minden rendben van. Azért a harmadik trimeszter vége egy picit más, mint amire számítottam. Mondták nekem, hogy fáradékonyabb leszek meg nehezebb lesz, de gondoltam, én az első trimesztert is fél lábon kibírtam, hajnali kelésekkel és mindennel együtt. De hát a harmadik trimeszter tényleg egy kicsit húzósabb, nem vicceltek

– mondta el a a műsorvezető, akinek elmondása szerint nagyon hiányzik a reggeli műsor stábja.