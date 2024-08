Durva csalási ügybe keveredett Jákob Zoltán

A milliárdos üzletember, Jákob Zoltán esete nem egyedi, az utóbbi időben rengeteg hazai sztár számolt be hasonló esetről, amikor nevével visszaélve csalók próbáltak személyes adatokat, pénzt vagy egyéb fontos információt kicsikarni az adott sztár követőitől. A gyanútlan áldozatok sok esetben nem tudják megkülönböztetni a hamis profilokat a valóditól, és néha sajnos bedőlnek a csalóknak.

Jákob Zoltán, az egykori Nagy Ő már korábban is került hasonló helyzetbe, amikor szintén a közösségi oldalain keresztül magyarázkodott, és hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy nem ő áll az üzenetek mögött és semmi esetre se dőljenek be a csalóknak. De mind hiába, újra visszaéltek a nevével, nem is akárhogyan!

A csalók Jákob legutóbbi akcióját vették alapul a megtévesztéshez, hiszen tudják, hogy a milliárdos üzletember gyakran jótékonykodik, sőt, az utca embereit is gyakran meglepi az utóbbi időben drága tárgyi ajándékokkal, csak annyi a feltétele, hogy kövessék a közösségi médiában. Most ezzel éltek vissza a csalók, akik ráadásul kissé személyes hangvételű, privát Messenger-üzenetekben írtak rá a gyanútlan áldozatokra, amiben drága nyereményeket, sőt, pénzt is ígértek a címzetteknek.

Szia! Regisztrálj és kapsz tőlem egy különleges ajándékot!

Te vagy a hivatalos nyertes, aki 5000 eurós pénzdíjat és egy Iphone 14 Pro Max-ot kap. Kérjük, regisztráljon most az érvényességi idő lejárta előtt. Regisztrálj azonnal itt! - szúrta ki a Bors a Jákob Zoltán nevében küldött üzenetet, melyet csalók küldenek Jákob nevében készített álprofilról, valószínűleg így szeretnének banki adatokhoz hozzáférni.

Van egy Insta-, egy TikTok-, egy Facebook- és egy YouTube-fiókom. Egyetlen egy TikTok-fiókom van és van egy csomó, kamu TikTok-profil, amelyik az én nevemmel visszaél.

Olyat is láttam, amelyik már húszezer követőnél jár és félmillióan látták azt a videóját, amelyben helyettem ígéri, hogy ajándékokat ad annak, aki regisztrál. Ehhez adatokat kér. Arra kérek mindenkit, hogy semmilyen adatot ne adjanak meg akkor sem, ha rám hivatkoznak" - kérte már korábban is az embereket Jákob Zoltán arra, hogy legyen elővigyázatosak, és ne adjanak meg semmilyen személyes adatot, még akkor sem, ha azt hiszik, ő kérte.