Csókolózós fotón mutatta meg új barátját a Next Top Model Hungary szereplője

A Next Top Model Hungary ötödik helyezettje, Jávori Lili egy Instagram-sztoriban mutatta meg új barátját, akit meg is jelölt a csókolózós fotón: Budai Dávidról, a BSW rapduó egyik tagjáról van szó. Nézze meg a képet!

Jávori Lili fotója Budai Dáviddal:

Jávori Lili posztja

Fotó: Instagram/Jávori Lili

A táncosként és modellként is dolgozó Jávori Lili megjelent egyébként a BSW legutóbbi klipjében is, meglehet, hogy annak a forgatásán jöttek össze Budai Dáviddal – de persze az is lehet, hogy már korábban együtt voltak, és a lány ezért kapta a lehetőséget.

Jávori Lilit korábban egyébként pont a BSW másik tagjával, a Meklod néven fellépő Sziklai Mátyással hozták hírbe, de ez végül csak pletykának bizonyult – miközben a rapper újabban Lagzi Lajcsi lánya, Galambos Boglárka mellett tűnt fel.

Hadas Alfréd volt a párja

Jávori Lilinek jó másfél évig a Sztárban sztár leszek!-ben feltűnt Hadas Alfréd volt a párja, aki szintén bevitte a lányt az egyik videoklipjébe, a megjelenés idejére viszont már szakítottak is.

"Lilivel az elmúlt másfél évben voltunk együtt, ami nem kevés idő. Nagyon jól megvoltunk, mindig számíthattunk a másikra, de most úgy alakult, hogy az útjaink különváltak. A mostani élethelyzetembe nem fér bele egy ilyen komoly kapcsolat, úgy érzem, hogy még túl fiatal vagyok ehhez. Lili ezt megértette és elfogadta, és úgy váltunk el egymástól, hogy egy nap még találkozunk, ha a sors közös jövőt szánt nekünk. Sokat tanultunk egyébként egymástól, nagyon sokat köszönhetek neki, és ő tudja nagyon jól, hogy számíthat rám bármikor" – mondta még márciusban a szakítás okairól Hadas Alfréd.

Tíz kilót fogyott

Jávori Lili közben tíz kilót fogyott, főleg a stressz miatt, amiről így beszélt korábban: "Ez a mumosom, hogy fogynom kellene. A másik, hogy van egy S alakú gerincferdülésem. Az utóbbival persze nem igazán tudok mit csinálni. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem a szakma elvárásai miatt, de még csak nem is szándékosan fogytam le tíz kilót. Egyszerűen túl sok volt a stressz. Tudom, ez sem jó... Amint vége lett a műsornak, kezdődtek a félévi vizsgáim a Táncművészeti Egyetemen, közben volt egy szakításom, plusz rengeteg munkám is lett" – nyilatkozta júniusban.