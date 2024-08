Jennifer Lopez és Ben Affleck válik, eltemették Alain Delont

Vége Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságának

Az énekesnő és a színész hónapokig próbálta a nyilvánosságnak bizonyítani, hogy minden rendben van a házasságukkal, azonban ez koránt sem volt így. Jennifer Lopez lépett, és beadta a válókeresetet, így hivatalosan is vége a házasságuknak. A TMZ információi szerint Jennifer Lopez szándékosan választotta ezt az időpontot, ugyanis bár júliusban Las Vegas aprócska kápolnájában titokban esküdtek meg, később egy nagyobb ceremóniára is sor került, melyet épp augusztus 20-án rendeztek. A válási papírokból kiderült, hogy a pár nem kötött házassági szerződést, így minden közös vagyonon osztoznak majd. Ez azonban meglepő, tekintve, hogy egyikőjük sem először volt házas, így a két sztár bízott abban, hogy ez most örökre szól.

Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága másodszorra sem működött

Fotó: Instagram.com/benniferxarchives

Jön a Sztárban Sztár All Stars

10. jubileumi évadával érkezik a TV2 nagy sikerű műsora a Sztárban sztár, amelynek idén rendhagyó, eddig még sohasem látott változatát kísérhetik nyomon heteken át a nézők. A Sztárban sztár All Starsban jönnek az eddigi évadok legendás versenyzői, és visszatérnek az ikonikus zsűritagok is. Az ítészek székeiben több éves kihagyás után újra helyet foglal Liptai Claudia és Hajós András, akiket a produkció első szériáiban láthatott a közönség, a 8. és 9. évadból Lékai-Kiss Ramóna, és Stohl András is, aki nemcsak zsűritagként, de versenyzőként is szerepelt korábban. Az ország házibulija a premier hétvégén egyből dupla élő show-val indul, szeptember 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap is várja Tilla a nézőket a képernyők elé.

Sztárban sztár All Stars- Lékai-Kiss Ramóna is zsűritag lesz

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Eltemették Alain Delont

A 88 éves Alain Delon augusztus 18-án halt meg gyerekei - Anthony, Annouchka és Alain-Fabien - körében. A temetését szombat délután négy órakor tartották meg a család birtokán, ahol a színész két fia, Anthony és Alain-Fabien üdvözölte a birtok kerítésénél megjelent embereket. A temetésen számos biztonsági intézkedést vezettek be annak érdekében, hogy az zavartalanul megtörténhessen, ezért a vendégeknek le kellett adniuk a telefonjaikat és a család kérésére a hatóságok megtiltottak mindenféle repülést a birtok felett. A szertartást a színész által 1971-ben megvásárolt, La Brulerie nevű birtok kápolnájában tartották meg. Delont kutyái sírjának közelében temették el, amire a hatóságok „kivételes jelleggel” adtak engedélyt.