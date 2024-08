Sötét titok derült ki Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolatáról

Nemrég hivatalossá vált, hogy válik Jennifer Lopez és Ben Affleck, azóta pedig szinte naponta derülnek ki róluk újabb dolgok, egyre-másra látnak napvilágot az információk a kapcsolatukról és a szakításuk okairól.

Ben Affleck és Jennifer Lopez: itt még jó kedvük volt

Fotó: Instagram.com/benniferxarchives / Instagram.com/benniferxarchives

Egy ismerősük újabban arról számolt be a People magazinnak, hogy Jennifer Lopez mintha az anyja lett volna Ben Afflecknek, nem a párja: ahogy a "rossz hangulatai" közepette gondoskodott róla, az már inkább egy szülő-gyerek viszonyt idézett, noha a két sztár között csak három év a korkülönbség.

"Jennifer valójában rengeteg időt töltött azzal, hogy Ben boldog legyen, és hogy mindene meglegyen, amire szüksége van" – magyarázta a bennfentes, aki szerint Ben Affleck sokszor volt frusztrált és ideges, és olyankor egy "sötét helyre" került.

Ben időnként nagyon szeszélyes és sötét hangulatú.

Jennifer másként éli, értékeli az életét. Ő nagyon hálás mindenért" – tette hozzá az informátor, aki arról is beszélt, hogy Jennifer Lopezt többször figyelmeztették a barátai, hogy nem ő a felelős a férje érzelmi állapotáért.

A People magazinnak egyébként egy olyan forrás is nyilatkozott, aki Ben Affleck korábbi feleségéhez, Jennifer Garnerhez áll közel, ő is hasonló dolgokról számolt be:

Ben sosem kezelte jól a stresszt.

Nincsenek jó túlélési taktikái. Könnyen frusztrált lesz, és hajlamos a rosszkedvre. Amikor nyugodt és jó kedve van, akkor csodálatos a közelében lenni, de leggyakrabban ideges vagy frusztrált, ráadásul sokszor csak valami apróságon akad fenn. Közben tényleg nem érti, hogy a rossz hangulata miként hat a körülötte lévő emberekre. Egyszerűen nem jó érzés ilyen negativitással körülvéve lenni" – magyarázta a másik bennfentes.

Jennifer Lopez bosszút állna

Korábban egy harmadik informátor arról beszélt, hogy Jennifer Lopez bosszút állna Ben Afflecken a válás során, rengeteg pénzt elszedne tőle. Egyik ismerősük szerint az énekesnő a színész 150 millió dolláros vagyonának a felére, vagyis 75 millió dollárra (nagyjából 27 milliárd forintra) pályázik – miközben az ő saját vagyonát 400 millió dollárra becsülik.