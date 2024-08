Egy másik férfival töltötte házassági évfordulóját Jennifer Lopez

Mint ismert, Jennifer Lopez és Ben Affleck közel húsz év után, 2022-ben ismét egymásra találtak, nem sokkal a bejelentés után pedig titokban össze is házasodtak. Azonban úgy tűnik, hogy kapcsolatuk másodszor is válságba került, és több, mint valószínű, hogy elfognak válni.

Egy ideje már sejteni lehet, hogy valami nincs rendben Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságával, de ők ezt minden lehetséges módon igyekeztek tagadni. Az énekesnő az első pletykák után kínosan ügyelt rá, hogy többször is lefotózzák őket a nyílt utcán, de egy ponton világossá vált, hogy menthetetlen a kapcsolat: fotók bizonyítják, hogy külön töltötték az évfordulójukat is, sőt, a férfi kihagyta az énekes-színésznő születésnapi partiját, ráadásul külön is élnek hónapok óta.

A minap a pár közeli ismerőse elárulta, hogy Jennifer Lopez menedzsere, Benny Medina nagyban hozzájárult ahhoz, hogy másodszor is kudarccal végződjön Lopez és Affleck házassága.

Nem csinál semmit a menedzsere nélkül, sőt ragaszkodott hozzá, hogy elkísérje őt és Bent a nászútjukra!

A második házassági évfordulójukat is vele töltötte. Ben pedig ultimátumot adott feleségének, hogy válasszon közte és Benny között" - mesélte.

Úgy látszik, hogy az énekes-színésznő választott, és fontosabb volt neki a karrierje, mint a férje - írja az In Touch.

Jennifer Lopez beperelheti Ben Afflecket

Jennifer Lopez bosszút állna Ben Afflecken a válás során, rengeteg pénzt elperelne tőle. Az informátor szerint az énekesnő a színész 150 millió dolláros vagyonának a felére, vagyis 75 millió dollárra (nagyjából 27 milliárd forintra) pályázik – miközben az ő saját vagyonát 400 millió dollárra becsülik.

"Az egyik kevéssé ismert titok, hogy Jennifer fizette a házassági kiadások nagy részét, és most úgy érzi, hogy a férfi tartozik neki. Összeszámolja a magánrepülőgép számláit, a hoteleket és az étkezéseket, a ruhákat, a kávézásokat, a benzint. A magas megélhetési költségeket az ő pénzéből fizették. Ő fizette az oroszlánrészét annak a 60 millió dolláros villának is, amit megvettek. Ben nagyon sok pénzt vett ki belőle, legalábbis ezt állítja" – mondta a bennfentes júliusban.