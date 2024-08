Hivatalos: Válik Jennifer Lopez és Ben Affleck

Egy ideje már sejteni lehet, hogy valami nincs rendben Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságával, de ők ezt minden lehetséges módon igyekeztek ezt tagadni. Az énekesnő az első pletykák után kínosan ügyelt rá, hogy többször is lefotózzák őket a nyílt utcán, de egy ponton világossá vált, hogy menthetetlen a kapcsolat: fotók bizonyítják, hogy külön töltötték az évfordulójukat is, sőt, a férfi kihagyta az énekes-színésznő születésnapi partiját, ráadásul külön is él.

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2022-ben házasodtak össze

Fotó: Instagram.com/chipkumedia/

A minap a pár közeli ismerőse elárulta, hogy Jennifer Lopez menedzsere, Benny Medina nagyban hozzájárult ahhoz, hogy másodszor is kudarccal végződjön Lopez és Affleck házassága.

Az énekes-színész augusztus 20-án vetett véget a találgatásoknak és a színjátéknak, ugyanis benyújtotta a válókeresetet. Ezzel pedig hivatalossá tette a pletykákat, és megerősítette, hogy másodszorra sem sikerült a Batman-filmek sztárjával a kapcsolata. A TMZ információi szerint Jennifer Lopez szándékosan választotta ezt az időpontot, ugyanis bár júliusban Las Vegas aprócska kápolnájában titokban esküdtek meg, később egy nagyobb ceremóniára is sor került, melyet épp augusztus 20-án rendeztek.

A válási papírokból kiderült, hogy a pár nem kötött házassági szerződést, így minden közös vagyonon osztoznak majd. Ez azonban meglepő, tekintve, hogy egyikőjük sem először volt házas, így a két sztár bízott abban, hogy ez most örökre szól.

Hónapok óta próbálnak megegyezni, azonban már annyira eldurvult Jennifer Lopez és Ben Affleck között a vita, hogy egyes források szerin már nem is beszélnek egymással.

Jennifer Lopez egy másik férfival töltötte a házassági évfordulóját

A minap a pár közeli ismerőse elárulta, hogy Jennifer Lopez menedzsere, Benny Medina nagyban hozzájárult ahhoz, hogy másodszor is kudarccal végződjön Lopez és Affleck házassága.

Nem csinál semmit a menedzsere nélkül, sőt ragaszkodott hozzá, hogy elkísérje őt és Bent a nászútjukra!

A második házassági évfordulójukat is vele töltötte. Ben pedig ultimátumot adott feleségének, hogy válasszon közte és Benny között" - mesélte.

Úgy látszik, hogy az énekes-színésznő választott, és fontosabb volt neki a karrierje, mint a férje.