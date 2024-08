Jennifer Lopez nevet akar változtatni

Pár napja vált hivatalossá, hogy véget ért Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága, ugyanis az énekes-színésznő beadta a válókeresetet. A sztárpár hiába akarta fenntartani a látszatot, hiába volt a sok színjáték, most világossá vált, hogy menthetetlen a kapcsolatuk. A Batman-filmek sztárja már egy ideje külön is élt, közös otthonukat pedig már árulják. A válási papírokból kiderült, hogy a pár nem kötött házassági szerződést, így minden közös vagyonon osztoznak majd. Ez azonban meglepő, tekintve, hogy egyikőjük sem először volt házas, így a két sztár bízott abban, hogy ez most örökre szól. Hónapok óta próbálnak megegyezni, azonban már annyira eldurvult Jennifer Lopez és Ben Affleck között a vita, hogy egyes források szerin már nem is beszélnek egymással.

Jennifer Lopez beadta a válókeresetet

Fotó: Jennifer Lopez/Instagram

Jennifer Lopez új nevet akar

A CNN megszerezte a pár válási papírját, melyből világosan kiderült, hogy Jennifer Lopez szeretné, ha a nevét minél előbb hivatalosan is megváltoztatnák férjezett nevéről a leánykori nevére, azaz Jennifer Lynn Affleckről Jennifer Lynn Lopezre. Az énekesnő egyébként kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozik a válásra.

Információk szerint Jennifer Lopez szándékosan választotta ezt az időpontot, augusztus 20-át a papírok benyújtására, ugyanis bár júliusban Las Vegas aprócska kápolnájában titokban esküdtek meg, később egy nagyobb ceremóniára is sor került, melyet épp augusztus 20-án tartottak.

Jennifer Lopez nem szomorkodik férje miatt

Az énekes-színésznő a válás bejelentését követően hallgatott, azonban nemrég a közösségi oldalán jelentkezett. Egy fotót osztott meg az Instagram-történetében, ahol ünnepi hangulatban látható, a háttérben pedig egy karácsonyfa is látható, alatta pedig számtalan ajándék. Minden bizonnyal egy 2020-ban készült képet mutatott Jennifer Lopez, aki teljes sminkben, és belőtt hajjal pózol a kamerának.

A válása után Ben Affleck már randizik

Ráadásul úgy tűnik, hogy a sztár ismét randizik, ugyanis Robert F. Kennedy Jr. 36 éves lányával, a Híradósokban és a Félig üresben is látott Kick Kennedyvel töltött időt: egy hollywoodi témákban otthonosan mozgó informátor elmondta, hogy a Beverly Hills Hotelben és szórakozóhelyeken látták őket. Kapcsolatuk jellege egyelőre nem világos.: Kick Kennedy nem kívánt nyilatkozni, míg Affleck képviselői nem reagáltak azonnal a lapok megkeresésére