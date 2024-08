Különös helyen bukkant fel Budapesten a hollywoodi sztár - fotó

A Social Network – A közösségi hálóért, Mark Zuckerberg megformálásáért Oscar-díjra is jelölt Jesse Eisenberg jelenleg az illuzionista szélhámosokról szóló Szemfényvesztők harmadik részét forgatja Budapesten, ennek kapcsán a budai Figaro bűvészboltot is meglátogatta – ahol az alkalmazottak szerint meglehetősen közvetlenül viselkedett, közös fotóra is hajlandó volt. Nézze meg!

A Figaro bűvészbolt Facebook-posztja Jesse Eisenberg látogatásáról:

"Bár a Szemfényvesztők-filmekben a bűvésztrükkök filmtrükkök vagy kézdublőr által bemutatott mutatványok, Jesse Eisenberg, talán pont a filmek és bűvész karaktere hatására, komolyan érdeklődik a bűvészet iránt. Konkrét trükköt, összefűzött lapos kártyacsomagot keresett, de nem ragadt le a bűvészet egyetlen ágánál" – mesélte a bűvészbolt tulajdonosa, Szabó István a Borsnak.

A tulajdonos számára meglepő volt, hogy az amerikai színész az 55 éves bűvészboltról azt is megkérdezte, hogy annak idején miként működhetett legálisan a keleti blokkban, illetve egyébként is igen nyitott volt, több más bűvésztrükkre kíváncsi volt.

"Kollégám, Vince rengeteg trükköt mutatott neki. Érdekelte a mikromágiás Hol a piros?, de mentalista trükköt is vásárolt. Sőt nagyon szerette volna megtanulni a kártyaszínezést, ami a filmben is látható, ám ott nem ő csinálta. Szóval kapott belőle egy tízperces gyorstalpalót. Ki tudja, még az is lehet, hogy a nálunk szerzett tudását nemcsak a való életben, de a filmben is kamatoztatja!" – tette hozzá Szabó István.

Isla Fisher már nem volt ennyire képben

A Szemfényvesztők 3.-ban szintén játszik Isla Fisher, aki így szintén Magyarországon van – ő azonban koránt sincs annyira képben, mint Jesse Eisenberg, hiszen még a magyar parlamentre is azt hitte, hogy Prágában van.

A színésznő ugyanis korábban egy Instagram-sztoriban tett közzé az Országház épületéről egy olyan fotót, amely a budai oldalról készült – a helyszínként azonban Prágát jelölte meg. Nézze meg az ő posztját is!