John Wick-sorozat: négy film után jön a tévés változat

A Lionsgate stúdió tovább bővíti a John Wick-univerzumot, készül ugyanis a John Wick-sorozat, amely egyelőre a John Wick: Under the High Table címet viseli. A cselekménye közvetlenül a tavaly megjelent negyedik felvonás után játszódik, miután John Wick leszámolt a címbeli Felső Kör nagy részével, vagyis a nemzetközi alvilág krémjével.

John Wick-sorozat: Keanu Reeves vajon benne lesz?

Fotó: 87Eleven Entertainment - Lionsgate / Collection ChristopheL via AFP

John Wick többszörösen is visszatér, de egészen másként

Persze, aki látta a legutóbbi filmet, az tudja, hogy a befejezése azt sugallta, hogy John Wick meghalt egy tűzpárbajban, így még kérdés, hogy a karaktere a John Wick-sorozatban miként fog megjelenni. A hivatalos ismertetőből csak annyi derült ki, hogy régi és új arcok egyaránt megjelennek a történetben, ami egy új korszakba lendíti át az egész univerzumot.

John Wick eddigi alakítója, Keanu Reeves egyelőre nem is vállalta el hivatalosan a főszerepet, executive producerként azonban mindenképp benne lesz a sorozatban is. Az alkotó a filmek rendezője, Chad Stahelski, aki várhatóan a pilotot is rendezni fogja – miközben a forgatókönyvön Robert Levine-nal (Fekete vitorlák, See, A nagy öreg) dolgozik.

Jön! Jön! Jön a John Wick-sorozat és a John Wick 5

A 2014-ben indult John Wick-filmek összesen több mint egymilliárd dolláros bevételt hoztak világszerte, így nem csoda, hogy a stúdió nehezen engedi el a franchise-t. A John Wick: Under the High Table mellett készül a John Wick 5 is, amelyben az előzmények miatt szintén kétséges Keanu Reeves szereplése.

Keanu Reeves a John Wick: 4. felvonás Los Angeles-i bemutatóján

Fotó: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A John Wick-sorozat és a következő John Wick-film gyártása elvileg egymástól függetlenül zajlik, mégsem valószínű, hogy mindkettő a negyedik felvonás egyenes folytatása lenne. Akár még előzményfilm is jöhet, bár a korábbi tévésorozat, a 2023-ban megjelent A Continental: John Wick világából már élt ezzel a lehetőséggel: az 1970-es években mutatta be Winston Scott eredettörténetét, a főbb szerepekben Colin Woodell-lel és Mel Gibsonnal.

Annyi biztos, hogy Keanu Reeves John Wickként legközelebb a filmes spin-offban, vagyis a jövőre megjelenő Ballerinában fog szerepelni, amelynek története a harmadik és negyedik felvonás között játszódik. A címszereplő a harmadik felvonásban látott ballerina lesz (Unity Phelan helyett azonban már Ana de Armas játssza), de készül még egy spin-off a Caine nevű bérgyilkosról is (akit a negyedik filmben Donnie Yen alakított).