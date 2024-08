Elvették Justin Timberlake jogosítványát

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a New York államban található, Long Island-i Sag Harborban egy hónappal ezelőtt letartóztatták Justin Timberlake-et, akit ittas vezetéssel vádoltak.

Nem volt hajlandó alávetni magát a józansági tesztnek

Az énekes valamivel éjfél után indult haza egy hotelból, és szinte azonnal áthajtott egy stoptáblás kereszteződésen – ami felkeltette a rendőrök figyelmét. Justin Timberlake nem volt hajlandó alávetni magát a józansági tesztnek, beszéde lelassult, alkoholszaga volt, ezért vitték be, óvadék ellenében azonban egy nap múlva már szabadulhatott is. Az énekes barátai egyből megjelentek az igazoltatásnál, és próbálták lebeszélni a rendőröket az intézkedésről, Justin Timberlake-et azonban így is bilincsben vitték el.

Egy ismerőse úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy egyszerű közlekedési kihágásról volt szó, a rendőrség viszont azt a tájékoztatást adta, hogy csupán emiatt nem állították volna elő az énekest. Timberlake állítása szerint egész este egyetlen italt fogyasztott, szó sincs szerinte részegségről.

Vádat emeltek ellene

Egy éjszakára őrizetbe került, majd óvadék fejében szabadon engedték. Másnap vádat emeltek ellene, és július 26-án kellett bíróság elé állnia. Ügyvédje, Edward Burke Jr. akkor kijelentette, hogy ügyfele „nem volt ittas”, és a rendőrség „számos hibát” követett el az ügy során.

Timberlake nem volt jelen a meghallgatáson, mivel az egybeesett az Everything I Thought It Was című világturnéjának krakkói nyitóelőadásával, de a BBC szerint a legutóbbi, pénteki tárgyaláson már részt vett, legalábbis virtuálisan, mivel továbbra is Európában koncertezik.

Felfüggesztették a jogosítványát

A lap szerint Carl Irace bíró megfontolta az eljárás megszüntetésére irányuló kérelmet, és

New York államban felfüggesztette Timberlake jogosítványát, mert június 18-án, amikor félreállították, nem volt hajlandó alkoholszonda-tesztet végezni.

A bíró megrovásban részesítette Burke-öt a legutóbbi tárgyaláson tett „felelőtlen” megjegyzései miatt. Irace szerint ezek a kijelentések „kísérletet jelentettek az ügy befolyásolására, mielőtt az elkezdődhetett volna”, és figyelmeztette az ügyvédet, hogy ha folytatja az ilyen megjegyzéseket, elrendeli, hogy Burke ne nyilatkozhasson az ügyről. Edward Burke Jr. a meghallgatás után azt mondta az újságíróknak, hogy „tervez indítványokat benyújtani”, és hagyja, hogy „azok tartalma és érvei magukért beszéljenek." Amikor a lehetséges hallgatási parancsról kérdezték, az ügyvéd kijelentette, hogy nem gondolja, hogy erre sor kerülhet. „Mindannyiunknak van munkája, és kötelesek vagyunk buzgón védeni ügyfeleinket, és ezt tervezem tenni” – mondta a sajtónak.