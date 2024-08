Ezért adta fel legnagyobb álmát Kasza Tibor

Bár a forgatások idejére Darai Andrea és a kislányok is elkísérték Kasza Tibit, és nagyon jól érezték magukat az ottani környezetben, hiszen elmondása szerint nagyon családbarát hely Thaiföld, mégsem merült fel bennük újra a költözés kérdése. Azt is elárulta, hogy rengeteget tanult a forgatások során, hiszen a humoros énjét most háttérbe kellett szorítania, mivel a helyzet is ezt követelte tőle. A műsor során kialakult drámák és helyzetek azonban őt is nagyon megviselték, ezért is hálás a feleségének, hogy vele tartott az utazásra, és a nap végén mindig segített neki feldolgozni az ott történteket - írja a Bors.

Kasza Tibi számára a családja az első, így lemondott a Thaiföldre költözésről

Fotó: Kasza Tibi Instagram