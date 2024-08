Katalin hercegné szörnyű hírt kapott

Katalin hercegné betegsége korábban kezdődött, mint azt eddig tudni lehetett. A hercegné januárban esett át egy hasi műtéten, amely során rákot diagnosztizáltak nála, de az első tünetek már jóval korábban jelentkeztek.

Katalin hercegné egyre jobban van

Egy bennfentes szerint Katalin és Vilmos "életük legnehezebb évén" mentek keresztül a hercegné betegsége miatt. Az események teljesen megváltoztatták az életüket, és a háromgyermekes édesanya kijelentette, hogy a jövőben a családját fogja előtérbe helyezni a kötelezettségeivel szemben – írja a thedailybeast.com.

Rebecca English, a királyi családdal foglalkozó tudósító, úgy nyilatkozott, hogy a hercegné már egy ideje rosszul érezte magát, mielőtt januárban kórházba került a „tervezett” hasi műtét miatt. Egy forrás szerint ez „kemény, kemény időszak volt, és nagyon nehéz év az egész család számára”.

Nem hiszem, hogy az emberek megértik, mennyi mindenen ment keresztül a háttérben, és ez sokkal hosszabb ideig tartott, mint ahogy bárki is gondolta volna. Hihetetlenül erős nő, de valódi küzdelmet folytat. A kezelése és felépülése továbbra is elsődleges fontosságú, és ez még egy ideig így lesz

– tette hozzá egy másik bennfentes.

Katalin hercegné egyre jobban van

A rákos beteg Katalin hercegné egyre jobban van, amit mit sem bizonyít jobban, mint hogy néhány héttel ezelőtt visszatért III. Károly király hivatalos születésnapi ünnepségére. A figyelem akkor jórészt Katalinra összpontosult, ugyanis szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy a walesi hercegnő részt tud-e venni a hagyományosnak mondható ceremónián. A walesi hercegné korábban azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy a nyár folyamán további nyilvános eseményen is részt vehet, ezt egészségi állapotától tette függővé.

Egy videóban üzent először

Mint írtuk, Katalin hercegné március 22-én egy szomorú videóüzenetben vallotta be, hogy rákos megbetegedéssel küzd, és jelenleg is kemoterápiás kezelést kap. Azt viszont még nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen típusú daganatot diagnosztizáltak nála. Állítólag többen is tudomás szereztek Katalin betegségéről, ezért felkeresték a Kensington-palotát, és azzal fenyegetőztek, hogy elárulják a diagnózist, ez pedig hatalmas botrányt okozott volna. A walesi hercegné ezért jobbnak látta, hogy miután beszélt gyerekeivel, és megnyugtatta őket, a nyilvánosságra hozza a diagnózist.