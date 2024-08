Meztelenül, fürdés közben fotózták Kate Winsletet

Kate Winslet került a Harper's Bazaar brit kiadásának szeptemberi címlapjára, amihez meztelenül is készültek róla képek – igaz, a testéből nem látszik sok, miután a fotózás vízben zajlott. A sorozat egyik darabját már a magazin is megmutatta a hivatalos Instagram-oldalán, egy rajongói felületen azonban több változat is megtekinthető egy lapozható bejegyzésben. Nézze meg!

Kate Winslet fotói a Harper's Bazaarból:

"Hatalmas megkönnyebbülést érzek, hogy a nők sokkal inkább elfogadják magukat, és elutasítják az ítélkezést. Mert nem ismerek senkit a korosztályomból, aki úgy nőtt fel, hogy az anyjától egyszer is azt hallotta volna a tükör előtt, hogy »Jól nézek ki!«. Az én anyám soha nem mondott ilyet: mindig az volt, hogy ó, istenem, nem hiszem, hogy ezt felvehetem, slamposnak nézek ki, nem nagy a fenekem? Annyi időt pazarolunk arra, hogy lenézzük magunkat, és én ezt soha többé nem fogom megtenni" – nyilatkozta a fotózás kapcsán a 48 éves színésznő.

Korábban is sokat vetkőzött

Kate Winslet korábban is mondott hasonlókat, a külsejét ért kritikákra például így reagált: "Állandóan azt mondták, hogy rossz alakom van... sokszor azt mondták, hogy kevesebbet kéne mutatnom. De én ezt jobban tudom, és erre nem pazarolok értékes energiát… Szerintem minden nő jobban teszi, ha csak annyit mond: Hiszek magamban. Nem számít, hogy mások mit gondolnak; ez vagyok én" – magyarázta.

A színésznő a filmjeiben is sokat vetkőzött korábban: többek között Oscar-díjas szerepében, A felolvasóban is láthattuk teljesen meztelenül, miután a karaktere elcsábított egy kamasz fiút. További hat Oscar-jelöléséből egyébként négy alkalommal vetkőzött – emlékezzünk csak a Titanic rajzolós jelenetére –, de például a Lidércfényben vagy a Szentek és álszentekben is megszabadult az összes ruhájától. Pár éve már azt mondta, nem vállal több meztelen jelenetet, de 2021-es sorozatában, az Easttowni rejtélyekben még megmutatta magát, rögtön az első epizódban a kanapén szexelt a történet szerint.