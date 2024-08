Kecskés Enikő egy jachton mutogatta a melleit - fotó

Az Ázsia Expresszben is látott Kecskés Enikő nemcsak modellként, divatfotókon mutogatja magát szívesen, de az Instagramon is. Ezúttal egy lapozható bejegyzésben azt összegezte, hogy miként telt nála a július, és rögtön az első fényképen egy jachton fekve, bikiniben látható, amely alig takarja a testét. Nézze meg a posztját!

Így telt a július Kecskés Enikő számára:

Kecskés Enikő júniusban még arról számolt be szintén az Instagramon szinte félmeztelenül, hogy saját divatmárkát indított Concept of June néven: "Fogadjátok szeretettel az új márkámat! Ma van a 27. születésnapom, a legnehezebb évemet hagyom hátra, és valahogy az élet úgy alakította a dolgokat, hogy mostanra állt össze valami, ami az enyém, amit szeretek és amire büszke vagyok" – írta akkori bejegyzéséhez.

Mi a helyzet T. Dannyvel?

Kecskés Enikőnek azért is lehetett nehéz éve, mert szakítottak T. Dannyvel – hiába utalt aztán több jel is arra, hogy kibékültek. Sokáig titkolták egyébként a kapcsolatukat, de aztán a T. Danny nagykoncertjéről szóló dokumentumfilmből már egyből az derült ki, hogy együtt is élnek, még csókolóztak is a kamerák előtt.

Kecskés Enikő aztán a Dancing with the Stars felvételein is rendre megjelent, miközben T. Danny a döntőig menetelt, harmadikként estek ki Lissák Laurával. A műsor felvételének szüneteiben gyakran lehetett látni, hogy T. Danny és Kecskés Enikő ölelkeznek, fotók is készültek róluk.

"A szerelem megvan, a lány nincs" – mondta már a szakítás után T. Danny a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, mint kiderült, Kecskés Enikővel volt az első komolyabb kapcsolata. Nem csoda, hogy nehezen tudta elengedni a lányt, akivel a szakításukról dalszövegeket is írt – ez azonban nem esett túl jól a modellnek.

T. Danny aztán a végleges(nek tűnő) szakításuk után már porig alázta Kecskés Enikőt egy újabb dalában, azóta pedig már Mihályfi Lucával, illetve az Ausztráliában élő modellel, Fabiancsics Alexandrával is összehozták a lapok.