Kisebb bugyit aligha vehetett volna fel Kecskés Enikő - fotó

Az Ázsia Expresszben is látott Kecskés Enikő nemcsak modellként vetkőzik szívesen, de az Instagramon, privát képein is viszonylag sűrűn láthatjuk kevés ruhában. Nemrég egy jachton mutogatta magát bikiniben, most pedig szintén nagyjából ugyanonnan tett közzé egy másik fotót, amelyen apró bugyiban, a hasát szabadon hagyó felsőben pózolt. Nézze meg!

Kecskés Enikő fotója az Instagramról

Fotó: Instagram/Kecskés Enikő

A hosszú ujjú felső egyébként Kecskés Enikő saját kollekciójából került ki, júniusban ugyanis szintén az Instagramon jelentette be, hogy saját divatmárkát indított: "Fogadjátok szeretettel az új márkámat! Ma van a 27. születésnapom, a legnehezebb évemet hagyom hátra, és valahogy az élet úgy alakította a dolgokat, hogy mostanra állt össze valami, ami az enyém, amit szeretek és amire büszke vagyok" – írta akkori bejegyzésben.

Sokan szidják Kecskés Enikő ruháit

Kecskés Enikő új vállalkozásáról megoszlanak a vélemények, a divatmárka általa tervez(tet)ett darabjait már többen negatívan értékelték a Redditen. "A legtöbb ruha, amit árul, az ilyen modellalkatú lányokon áll jól, amiből valljuk be, nem sok van" – írta egy felhasználó, amivel mások is egyetértettek.

"Én nagyon nem szeretem, amikor mások ízlését kritizáljuk, mert lelke rajta mindenkinek, hogy mit hord. De őszintén nem értem ezeket az influenszer ruhamárkákat. Őszintén, ezen a ruhán nem volt mit tervezni" – reagált másvalaki. "Hát elképzelésem sincs, ezt hova tudnám felvenni", illetve "Ez ruha? Azt hittem, egy sál, amit kreatívan magára dobott" – idézett még pár kommentet a Bors.

Mi a helyzet T. Dannyvel?

"A szerelem megvan, a lány nincs" – mondta a szakításuk után T. Danny a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban, ahol az is kiderült, Kecskés Enikővel volt az első komolyabb kapcsolata. Nem csoda, hogy nehezen tudta elengedni a lányt, akivel a szakításukról dalszövegeket is írt – ez azonban nem esett túl jól a modellnek.

T. Danny aztán a végleges(nek tűnő) szakításuk után már porig alázta Kecskés Enikőt egy újabb dalában, valószínűleg innen már nem lesz visszaút: