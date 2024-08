Ilyen állapotban van most, a súlyos agyműtétje után Keresztes Ildikó

Mint írtuk, Keresztes Ildikó nemrég szólalt meg súlyos betegségéről, megrázó részleteket árult el arról, hogyan derült fény arra, hogy sürgősen meg kell operálni az agyát. Először beletörődött, hogy meg fog halni, de azóta már túl van a nehezén, ezért is döntött úgy, hogy beszél a történtekről. Legutóbb a TV2 Tényeknek beszélt arról, hogy amikor meghallotta a diagnózist, akkor gondolatban már eltemette magát és azt tervezte, hol helyezi el édesanyját és a kutyáját. A daganat 3 centis volt, de csak később derült ki, hogy jóindulatú és műthető.

Az énekesnő a friss hírek szerint már nagyon jó állapotban van, visszatért a munkába, sőt még az ünneplést is megkezdheti, mivel augusztus 8-án lesz 60 éves. Keresztes Ildikó úgy érzi, hogy most van a legjobb időszakában és egyáltalán nem cserélne a húszéves énjével. Bevallotta, hogy az 50. születésnapja előtt egy kicsit furcsán érezte magát, ezért nem akart nagy feneket keríteni a dolognak, azonban a barátai egy hatalmas, körülbelül 200 fős meglepetésbulit szerveztek neki. Az idén kevesebb barátjával és rokonával tud találkozni, de most is azt sejti, hogy a barátai szerveznek valamit a háttérben, de nem számít nagy ünneplésre.

„Sosem voltak paráim az életkorommal kapcsolatban, de kimondva ez a szám megrémiszt. De csak addig, amíg kimondom! Azon kívül, hogy hatvan vagyok, nem érzem az idő múlását, illetve mások szerint kívülről sem látszom annyinak, mert mindig tíz évvel fiatalabbnak gondolnak. Ezt nyilván köszönhetem a génjeimnek és annak, hogy nem éltem önpusztító életet, és konzervált a sport" - mondta.

Sokkal jobban érzem magam a bőrömben, mint valaha. Ebben közrejátszik a nyolc hónap pihenés, amit a műtétem után be kellett tartanom. Még februárig húzhattam volna a semmittevést, de úgy voltam vele, hogy illene visszamenni dolgozni. Nyilván a betegségem lekényszerített néhány hónapra, de akkor úgy éreztem, hogy ennek így kell történnie, és nincsenek véletlenek.

Úgy pszichésen, mint fizikailag rengeteget fejlődtem."

- mesélte a hot!-nak az előadó, majd kiemelte, hogy azóta sokkal tisztábban látja már, hogy mit szeretne az életében. Hisz benne, hogy az, amit a világ felé sugárzunk magunkból, az vetül vissza ránk is.