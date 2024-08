Kiderült, ki rongálta meg Kucsera Gábor autóját - fotó

Kucsera Gábor egy Instagram-sztoriban mutatta meg videón, hogy reggel milyen állapotban találta a kocsiját: valaki oldalt összekarcolta, vélhetően kerül majd némi pénzbe a javítás. Nézze meg, hogy mi történt az autóval!

Kivágott kép Kucsera Gábor videójából, amelyen jól látszik a kár:

Fotó: Instagram/Kucsera Gábor

Hamar kiderült persze, hogy nem szándékos rongálás történt: Kucsera Gábor egyik lánya volt az "elkövető". "Ilyen az, amikor a kislányod azt hiszi a kavicsra, hogy kréta, és rajzol egy jót a kocsira. Köszönöm Bella, szép lett" – mondta a videójában a háromszoros édesapa.

Úgy tűnik, a Kucsera családban nem ritkák a hasonló balesetek, hisz Beni nemrég fejbe rúgta az édesanyját, korábban pedig a másik lány, Milla miatt keletkezett némi anyagi kár: ő a tévékészüléket lőtte ki egy parittyával.

Tápai Szabinával kibékültek

Kucsera Gábor és a gyerekek anyja, Tápai Szabina egy ideig külön voltak, miután a sportoló megcsalta a feleségét – májusban azonban bejelentették, hogy újra egy párt alkotnak.

"Pár hónapja már kibékültünk, de szerettük volna ezt egymásra és a gyerekekre koncentrálva megélni, illetve biztosan úgy érezni, hogy ezt meg tudtuk oldani" – hangzott el a nagy vallomás Hajdú Péter műsorában.

Tápai Szabina akkor arról is beszélt, hogy a békülésükhöz muszáj volt Kucsera Gábor hűtlenkedését is részletesen átbeszélni. "Ez volt az a pont, amikor tényleg elkezdtem újra hinni benne, mert mi igazából két évig váltunk, csak nem papíron, mert nem úgy adta az élet. Voltak titkok, amiket be kellett, hogy valljon, és amikről én már tudtam más forrásból. Volt, amin csak nevettünk, mert én másik nőre gondoltam... Mondtam is neki, hogy ne már, még vele is?" – magyarázta korábban.

Soha nem váltak el

Bár egy időben a válásukkal voltak tele a lapok, hivatalosan soha nem váltak el: "Amikor én szerettem volna, akkor Szabina nem. Amikor meg ő akart elválni, akkor meg én nem" – mondta erről Kucsera Gábor.