Kiderült, mikor születik Kulcsár Edina és G.w.M kisfia

Mint írtuk, nemrég azért támadták Kulcsár Edinát és férjét, G.w.M-et mert az egykori szépségkirálynő augusztus közepére van kiírva második közös gyerekükkel, azonban ők felelőtlenül viselkedtek, biztonsági öv használata nélkül száguldoztak autójukkal, és ezt közszemlére is tették. Máskor is kritizálták őket már felelőtlen viselkedésük miatt, amikor első kislányukat a rapper nem hagyta aludni, vagy amikor épp mellette dohányzott.

Kulcsár korábban már nyilatkozott arról, hogy úgy érzi, nem várja meg kisfiuk az augusztus közepét, és talán előbb megérkezik a családba.

Ha ez a nagy meleg nem módosít a terveken...

Medi szeptemberi, akkor is meleg volt, de ilyen hőségre nem emlékszem, és azért megfordult a fejemben, hogy emiatt akár hamarabb is jöhet a kisfiunk" - mondta nemrég Kulcsár Edina, akinek most bebizonyosodott a sejtése, most ugyanis már konkrét dátummal jelentkezett.

A hamarosan négygyerekes édesanya egy bejegyzésében bosszankodott a róluk megjelent cikkek és kritikák miatt, azonban hozzászólásban már arról beszélt, hogy megvan a fiuk születésének pontos időpontja.

Ja! És még egy "apró" infó, hogy a hétvégére már egészen biztosan meglesz a kisfiunk! Nagyon-nagyon-nagyon várom!

- írta Kulcsár Edina, aki bármelyik nap életet adhat a negyedik gyerekének.

Kulcsár már korábban elmondta, hogy miből sejti, hogy hamarabb születik G.w.M-mel közös, második gyereke, és egyáltalán nem bánja, ha már túl lesz a nehezén, hiszen sok feladata van, amit hatalmas terhes hasával egyre nehezebben végez el.

Kulcsár Edinának a héten megszületik a negyedik gyereke, egy kisfiú

Fotó: Kulcsár Edina / Instagram

Alapvetően is keveset alszom, korán kelős vagyok, és mindig teszek-veszek. Akkor is ez volt rám a jellemző, amikor még nem voltam anyuka. De azt kell mondjam, a várandósságom alatt talán most vagyok legaktívabb.

Ez nyilván részben annak is köszönhető, hogy nyári szünet van, és van három gyermekem, akikkel foglalkozni kell. Akiknek kell a figyelmem, akiknek kellenek az élmények, a programok. Emellé sokszor a munka is párosul, az otthoni feladatokról nem beszélve, úgyhogy nem igazán tudok ücsörögni és unatkozni” - mondta korábban Kulcsár Edina.