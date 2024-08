A Kísértésben próbálkozik A Nagy Ő csábítója - videó

Mint írtuk, A Nagy Ő döntőse, a korábban még Jákob Zoltán kegyeiért versenyző Kozelkin Natália is benne lesz a TV2 vasárnap induló műsorában, a Kísértésben: a kísértő lányok egyikeként próbálja meg elcsábítani az együtt érkező párok férfitagjait.

Kísértés: Kozelkin Natália is benne lesz

Fotó: Instagram/Kozelkin Natália

Kozelkin Natália most a TV2 videójában mesélt a műsorról, a korábbi thaiföldi forgatásról: "Úgy döntöttem, hogy szükségem van egy új kalandra, és hát sok fejtörést okozott, de A Nagy Ő után úgy éreztem, hogy van bennem egy kisebb üresség, amit ideje betölteni, és találni egy párt akár. De hát ki tudja, mi lesz...

Nekem igazából a csábításhoz nincs stratégiám, én csak ránézek valakire, és már oda is van"

– magyarázta.

"Őszintén, a legnagyobb kihívás talán az, hogy ennyi emberrel így együtt élni azért elég nehéz, megszokni más embereknek a szokásait. Azért lányokkal vagyunk összezárva, és tudjuk, hogy a lányok között mindig vannak cicaharcok. Főleg hát tíz lány, tíz kísértő lány... Hát majd rájöttök, hogy mi történt" – tette hozzá.

"Ebben a műsorban, én úgy gondolom, hogy sokkal jobban önmagam tudtam lenni, vagy hogy sokkal többet tudtam így az én személyiségemből igazán megmutatni az embereknek, hogy tudok lenni tényleg tök kedves. Tök jól kijövök a csajokkal is... én is meg tudok hatódni, és én is emberből vagyok – nem mindig az az ember vagyok, aki így harap rögtön, ha bármi van, hanem most így könnyebben engedtem, és így barátkozósabb voltam" – mondta még a saját szerepéről. Nézze meg a TV2 videóját!

Mi az a Kísértés?

A műsor húsz év után tér vissza a magyar televízióba, az eredetije, a Temptation Island egyébként 2001-ben indult az Egyesült Államokban. Az alaphelyzet szerint négy férfi szereplő lakik együtt 10-12 szépséggel, fiatal csinos nővel, persze remek körülmények közt, medencés házban. A férfiak megpróbálnak hűek maradni a párjukhoz, a szingli nők feladata pedig elcsábítani őket, próbára tenni a hűségüket, szerelmüket. Ehhez különféle praktikákat is bevetnek, és gyakran kerül elő az alkohol is a medencés partikon.

Ezzel párhuzamosan a férfiak barátnői, menyasszonyai egy hasonló luxusingatlanban élnek a szomszédban vagy a közelben, persze kigyúrt testű, jóképű srácokkal, akiknek pedig az a feladatuk, hogy elcsábítsanak egy-egy női versenyzőt. Ez persze rengeteg vitával, furcsa félreértéssel, kínos magyarázkodással, botránnyal jár, ugyanis szabályos időközönként a szereplők videókat nézhetnek meg arról, mit művelt a párjuk előző nap.