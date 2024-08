Itt az első közös kép Kóbor János lányáról és titokzatos barátjáról

Mint korábban írtuk, Kóbor János lánya, a 17 éves Kóbor Léna nemrég a magánéletéről árult el titkokat, és elismerte, hogy szerelmes, és ez az első komoly kapcsolata, amiről pár részletet is megosztott. Kóbor Léna fiatal kora ellenére is nagyon sikeres, és apja hagyatékát viszi tovább, ugyanis tehetséges énekesnő. Ezért sem meglepő, hogy egyre komolyabban foglalkozik a zenével, már egész sok terve van a jövőre nézve.

Nagyon izgalmasnak tartom az egész zenekészítési folyamatot.

Persze, még keresem az utam, hogy ki is vagyok pontosan zeneileg, mert alapjáraton is nagyon sok fajta zenét hallgatok, de már most rengeteget tanultam a zeneírásról és magamról. Hadas Alfréddal kezdtem el együtt dolgozni az első dalokon, és ő is nagyon segítőkész abban, hogy megtaláljam a zenei utam" - magyarázta korábban egy reggeli műsorban Kóbor Léna, aki a stúdióban azt is elismerte, hogy szerelmes, és elég sok inspirációt ad számára a kapcsolata az új dalokhoz.

Fotó: Kóbor Léna/Instagram

Erről még nem szeretnék sokat beszélni, de annyit elmondhatok, hogy lesz róla szó a zenékben

- mondta a 17 éves énekesnő, aki annyit elárult, hogy párja civil, és sportoló, ezért sem akart róla többet elárulni akkor.

Örülök neki, hogy sportoló. Ezáltal motivál engem, hogy én is minél többet mozogjak

- magyarázta, majd hozzátette, hogy édesapja kívánságának is eleget tett ezzel, aki mindig óva intette lányát a zenészektől, nem szerette volna, ha zenész párja lesz, azonban sosem mondta el, miért.

Kóbor Léna most egy nyár végi nyaralásra utazott titokzatos barátjával, de csak óvatosan oszt meg kettejükről felvételeket a közösségi oldalán, mivel párja valószínűleg nem szeretne szerepelni. A fiatal lány azonban szeretné megosztani boldogságát a követőivel is, így egy sejtelmes fotót mutatott egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben, melyen csak a fiatal pár árnyéka látszik a tengerparti homokban, valamint lábuk, ahogy szorosan egymás mellett állnak. Ezenkívül egy-két felvételt mutatott a tengerparti környezetről, és arról, milyen remekül szórakoznak együtt.