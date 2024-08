A Kőgazdag fiatalok sztárja csak gazdag férfival randizik

Tavalyelőtt a Nagy Őben próbálkozott Árpa Attilánál, majd a szintén a TV2-n látott Kőgazdag fiatalok szereplője volt Dulin Metta. Azóta sem járt sikerrel a párkeresés terén: bár jelentkezők szép számmal akadnak, neki konkrét elképzelései vannak, melyekből nem enged könnyen.

A Kőgazdag fiatalok sztárja még mindig szingli

Fotó: Dulin Metta/Instagram

Meg lehet engem ezért kövezni, de nekem nagyon fontos egy férfinek az anyagi helyzete.

Mert ha jóval az alatt az életszínvonal alatt éli az életét, mint én, az neki is kellemetlen és persze nekem is. Szerintem ezt nem lehet összeegyeztetni úgy, hogy ez ne szüljön feszültséget, akár csak belül is. Illetve nekem is kell az, hogy fel tudjak nézni egy férfira, hogy ő egzisztenciálisan magasabb szinten tart mint én.

Úgyhogy ha pontosan akarok fogalmazni, ne is hasonló szinten legyen mint én, hanem legyen néhány lépcsőfokkal felettem.

Persze, ez az én egyéni preferenciám. De szerintem egy férfinak is rossz az, ha én keresem a több pénzt" - árulta el a fiatal lány.

Emellett hiszek is egy kicsit a klasszikus férfi-női szerepekben, hogy igenis az én feladatom az, hogy otthont teremtsek, rend és tisztaság legyen és finom meleg étel az asztalon.

Azt gondolom, hogy egy férfinek nem dolga a lakásban takarítani, rendet tartani" - tette hozzá.