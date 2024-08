Szexuális ajánlatra válaszolt a Kőgazdag fiatalok szereplője

A Kőgazdag fiatalokban látott Dulin Mettát megkörnyékezte egy ózdi rapper, Szali G, aki több tévés tehetségkutatóban is próbálkozott már, a Sztárban sztár leszek!-ben is feltűnt – az élő adásokig azonban ott sem jutott el.

Dulin Metta, Kőgazdag fiatalok

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Szali G

Fotó: Facebook/Szali G

"Szia kedves Metta! Láttam, hogy gazdag férfiakkal szeretsz ismerkedni. Ezek a férfiak csak férjnek jók. A vad szeretők a gettóból származnak.

Én, mint szegény ózdi gettós legény, szeretnélek angyalként kényeztetni egy napon át megállás nélkül,

aztán ha átadtam mindenemet, ami bennem volt, érzékeny búcsút vennénk egymástól. Nem kérném, hogy paprikás krumplit egyél velem egy életen át, nekem is és neked is kellemetlen volna. De egy napig az enyém lehetnél. Szép napot kívánok neked, ha felkeltettem az érdeklődésed, várom a pajzán válaszodat" – írta Szali G a Ripost szerint, bár az üzenetet Dulin Metta az elmondása szerint hiába kereste a privát postafiókjában.

A Kőgazdag fiatalok szereplőjének azonban legalább harminc ismerőse átküldte a nyilvános felkérést, amin a nő jót mosolygott: a stílusa tetszett neki, az ajánlatot viszont határozottan visszautasította.

"Kedves Szali G, nem tudom hány gazdag pasival volt eddig dolgod, hogy tudd, mire jók, és mikre nem.

Férjet nem keresek, szeretőt még annyira sem.

Remekül elvagyok a kis saját világomban, ugyan paprikás krumplit is zseniálisan tudok főzni" – válaszolt Dulin Metta a Riposton keresztül.

Kőgazdag fiatalok kőgazdag párral

Dulin Metta A Nagy Őben még Árpa Attilát akarta meghódítani, de a mai napig szingli – aminek az is lehet az oka, hogy elég magas nála a léc. Korábban arról beszélt, hogy csak gazdag férfival hajlandó randizni, erre reagált Szali G is az ajánlatával.

Meg lehet engem ezért kövezni, de nekem nagyon fontos egy férfinak az anyagi helyzete.

Mert ha jóval az alatt az életszínvonal alatt éli az életét, mint én, az neki is kellemetlen, és persze nekem is. Szerintem ezt nem lehet összeegyeztetni úgy, hogy ez ne szüljön feszültséget, akár csak belül is. Illetve nekem is kell az, hogy fel tudjak nézni egy férfira, hogy ő egzisztenciálisan magasabb szinten tart, mint én. Úgyhogy ha pontosan akarok fogalmazni, ne is hasonló szinten legyen, mint én, hanem legyen néhány lépcsőfokkal felettem. Persze, ez az én egyéni preferenciám. De szerintem egy férfinak is rossz az, ha én keresem a több pénzt" – magyarázta Dulin Metta.