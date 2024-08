Majdnem meghalt Kökény Attila

A Megasztár - amely hamarosan visszatér a TV2-n - hozta meg az országos ismertséget, amelyet aztán jól kamatoztatott, mert azóta is énekhangjából, zenélésből él. Korábban viszont dolgozott dunai hajón és tengerjáró hajón is. Kökény Attila egyszer majdnem ott is maradt, nagyon veszélyes helyzetbe került.

Kökény Attila és Mikes Anna

Fotó: Instagram / Kökény Attila

"Egyszer a dunai hajón volt, hogy a kémény alatt aludtam, és nyitva hagyta a kapitány a kéményt. Valahol Németországban, vagy az osztrákoknál, már nem tudom, nekimentünk egy hídnak... leszakadt a kémény, de az akkorát szólt! Mindenki rohant a hajón, óriási pánik, én meg aludtam, nem keltem fel rá, pedig volt sziréna, duda. Jött a bátyám, hogy melletted leszakadt a kémény... de én jót aludtam" - emlékezett. Az Adom a napod című műsorban arról is beszélt, hogy

a tengerjárón lekötözték magukat, amikor nagy vihar volt.

Kökény szerint olyankor egy hajó is csak olyan, mint "egy gyufásdoboz a tengeren."

