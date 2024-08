Bíróságra megy Tóth Gabi

Sírva tett közzé egy videót Tóth Gabi, akinek már nagyon elege lett az őt ért kritikákból. Az énekesnő rengeteget tűrt eddig, és bár sokszor reagált a nagyon durva kommentekre, egy ideje próbálta ezeket nem figyelembe venni. Most azonban ismét olyan durva megjegyzést kapott egy álprofillal rendelkező felhasználótól, hogy közzé is tette és azt mondta, hogy ezt nem hagyja annyiban, perelni fog.

Akármilyen furcsa, én is ember vagyok. Egyáltalán nem akarom magam sajnáltatni, de a lélektani határ telítődött. Évek óta az egyik legtöbb sz*r kommentet kapó előadó vagyok ebben a országban.

Vélt vagy valós információk alapján, persze általában kamu információk miatt ontják rám a sz*rt, és undorítóbbnál undorítóbb kommenteket kapok. Azt hiszem, ezeket egész jól kezeltem, mert nem nagyon reagáltam rájuk, nem nagyon foglalkoztam ezekkel. Viszont most kaptam egy olyan kommentet, ami elérte azt a pontot, hogy most már nem akarom ezt elviselni. Szeretném, ha következménye lehetne, és észrevennénk magunkat: nem lehet büntetlenül sz*rrá alázni és tiporni egy embert, bármit is gondolunk róla - panaszolta Tóth Gabi sírva egy TikTok-videóban, és most szánta el magát arra, hogy bíróság elé vigye az ilyen ügyeket, ugyanis elege van, nem akarja tovább tűrni a bántalmazást.

Tóth Gabi számára az a legelképesztőbb, hogy ezek az emberek egyáltalán nem veszik figyelembe azt, hogy édesanya és ő is ember, van magánélete, mégis folyton megalázzák, amit ő már hosszú évek óta eltűrt. Eleinte kislányával is bántották, majd tavalyi válása után még inkább támadták őt, azóta is azon dolgozik, hogyan tudná helyén kezelni a felé irányuló rosszindulatot. Most úgy látja, hogy nem volt hatással az, ha szemet hunyt felette, így a tettek mezejére fog lépni.

Ne higgyétek azt, hogy büntetlenül megúszhatjátok, ugyanis meg fogom tenni a megfelelő jogi lépéseket mindenki ellen. Ha kamuprofil mögül is írod a sz*rt, meg lehet találni!

Én ezt elviszem, és feljelentést teszek, akkor hiába bújsz be egy macskás profilkép, vagy bármilyen má profilkép mögé, akkor is megtalállak, és találkozni fogunk a bíróságon. Kíváncsi vagyok, hogy akkor is ekkora pofád lesz-e?" - mondta dühösen Tóth Gabi, aki ezúttal nagyon úgy tűnik, hogy nem viccel, és bíróságra fog menni azokkal, akik tűrhetetlen hangnemben kritizálják.