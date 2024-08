Korda György csúnyán átverte Balázs Klárit

Balázs Klári augusztus 6-án ünnepelte a születésnapját, ebből az alkalomból pedig azt is felidézte, hogy Korda György milyen módokon köszöntötte korábban. Az énekesnő számára emlékezetes volt, amikor a férje elvitte Milánóba – az út azonban meglepetés volt, így Kordának cselhez kellett folyamodnia, nehogy a felesége idő előtt megtudja, mit tervez.

"Soha nem jártam még Milánóban. Ő már volt időszámításunk előtt, tehát amikor még nem voltunk együtt. Azt mondta, forgatás lesz a reptéren, csak reklámszöveget felmondunk, de hozzál sminkcuccot magaddal, mert lehet, hogy nem lesz sminkes. Ja, hát az mindig nálam van, nem érdekes. Kint a reptéren tudtam meg, hogy Milánóba repülünk" – idézte Balázs Klárit a Bors.

Most már inkább pihenne

Az énekesnő azt is elmondta, hogy a mostani születésnapján már inkább pihenésre vágyott, ami nem is csoda, hisz Korda Györggyel együtt igen aktívak, a Korda 85 című arénás nagykoncert után a Balatonnál is felléptek, a Budapest Parkban is számítanak rájuk.

Kordáék ezzel kapcsolatban úgy nyilatkoztak korábban, hogy egyáltalán nem tervezik a visszavonulásukat, bár tény, hogy igyekeznek visszavenni a tempóból: míg tavalyelőtt 110, tavaly pedig 75 koncertjet vállaltak, addig idén már csak 40-et.

Siófoki nagykoncertjük kapcsán, illetve a Duna TV nyári műsorában, a Nyár 24-ben a Balatonhoz fűződő kapcsolatukról is beszéltek mostanában, az is kiderült, hogy hol volt a titkos helyük: "Az egyik balatoni településen volt egy fasírtozó, ami Gyuri kedvenc helye volt. Rengetegszer ebédeltünk ott, mert olyan isteni húsgolyókat sütöttek ott, hogy egyszerűen nem lehetett kihagyni. A fellépések miatt sokszor ettünk különféle éttermekben vagy tóparti bódékban az északi és a déli parton is, és a tipikus strandételek, mint a lángos, a hekk vagy a palacsinta máig nagy kedvenceim” – emlékezett Balázs Klári júliusban.

Korda Györggyel egyébként szintén a Balatonnál jöttek össze 1980 nyarán, erről Balázs Klári idén júliusban már csak szűkszavúan nyilatkozott: "Itt csábított el igazán... Itt szerettünk egymásba, és itt volt az első szerelmes éjszakánk" – mondta.