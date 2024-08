A 90-es évek világsztárja is fellép Kozso közelgő nagykoncertjén

Kozso nagy tervekkel készül a harmincéves nagykoncertjére, melyet a Papp László Sportarénában szeretne megrendezni jövő tavasszal. A felkészülést és a szervezést már most elkezdte, hiszen meglepetésekkel készül, többek között azzal, hogy egy világsztár is fellép majd az Ámokfutók énekesének koncerjtén.

Kozso büszkén jelentette ki, hogy meghívta a nagykoncertre a kilencvenes években népszerű No Mercy együttes még ma is aktív tagját, Marty Cintront, aki igent mondott a felkérésére.

"Ez egy igazi mese, hiszen én nagyon sokat próbálkoztam, hogy foglalkozzak saját magammal, a karrierépítéssel, emellett mégis más csapatoknak csináltam a karriert, és most, hogy találkoztam és megismertem egy fantasztikus embert, Nagy Bélát és az ő cégét, úgy érződik, a világ legnagyobb show-ját tudja megcsinálni az Ámokfutók. Hát igen! Az Ámokfutók megcsinálja!" - áradozott a TV2-nek a Tények Plusz adásában arról, hogy milyen tervei vannak a közelgő nagykoncertre, sőt új klipet is tervez forgatni a világsztárral.

Kozso családi drámája

Bár a koncertre készül, azonban nemrég újra családi drámájával került a figyelem középpontjába Kozso, aki szinte egyátalán nem tartja a kapcsolatot lányával, és unokájával sem, legalábbis ezt állítja volt felesége és gyereke. Az énekes sem hagyta annyiban a nyilatkozatukat, Kádár Mónikát hazugnak nevezte, idegesen reagált a közösségi oldalán. Majd közös lányuk, a 32 éves Amanda is megszólalt és próbálta átadni, mi az igazság. Kozso lánya ma már sikeres író, nemrég az Egyesült Államokban ért el sikereket egy erotikus regényével.

Tíz évvel ezelőtt született Amanda első gyereke, Mia, aki jelenleg művészeti általános iskolába jár, nagyapjához hasonlóan pedig verseket ír, és fest. A kislány még nagyon fiatal, de ennek ellenére már most könyveket ír, ékszereket készít, és filmet is forgat. Nemrég megkapta a legfiatalabb filmes tehetség díját is a Cannes-i Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon. Kozso és Kádár Mónika lánya, Amanda nagyon büszke kislánya sikereire, viszont nagyon fáj neki, hogy apjának nem tud beszámolni a sikereikről, és főleg az, hogy még ekkor sem kereste fel őket.