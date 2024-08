Váratlan dolog derült ki Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatáról

Krausz Gábor egy éve ismerkedett meg a TV2 népszerű műsorában a Dancing with the Starsban táncpartnerével, Mikes Annával. Legalábbis eddig így gondoltunk. Csakhogy most a Promotions megtalált egy videót a Tv2 oldalán, amiből kiderül, hogy a mesterszakács és a táncosnő jóval korábban is találkoztak már, ráadásul éppen a TV2 jóvoltából.

A Séfek séfe 5. évadjának első zsűritagjai ugyanis a Dancing with the Stars táncosai voltak.

Mikes Anna a felvétel alatt kifejezetten csendes volt, sem pozitív, sem negatív értékelést nem adott.

A kamera természetesen a műsor háttérfolyamatait nem mutatta, így nem láthattuk azt sem, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor beszéltek-e egymással, de mivel egy-egy forgatás kifejezetten hosszú idő, nem szokatlan, ha a szereplők adáson kívül beszélgetnek egymással,

így szinte biztos, hogy ők is váltottak egymással néhány szót.

Az epizód egy részletét itt lehet megnézni:

Ami biztos, hogy Krausz Gábor, és Mikes Anna azután lett hivatalosan egy pár, hogy előbbi, és felesége a népszerű énekes Tóth Gabi bejelentették, hogy házasságuk véget ért és 6 év után külön utakon folytatják.

Ahogy azt korábban megírtuk, meglepetés születésnapi bulit szervezett Mikes Annának Krausz Gábor.

Idén már több közös nyaralást is terveztek, az elsőt kettesben töltötték Olaszországban, azon belül Szicíliába utaztak, ami pont olyan volt, mint amilyenre már régóta vágytak, de igyekeznek többször is vízparti kikapcsolódást szervezni, amikor adódik rá lehetőségük. Nemrég Törökországban is jártak, ahová Krausz Gábor kislánya, Hannaróza is velük tartott. Azonban ott nem csak kikapcsolódtak, hiszen egy Mikes Anna által szervezett tánctábor miatt utaztak, ahol a táncosnő aktívan tartott táncórákat is..

Anna, nincs kedved külföldön tánctábort csinálni? Jövőre egy még nagyobbat álmodunk, már a következő helyszínen gondolkozunk.

Köszönöm, hogy velem tartottatok, zseni volt. Szeretettel várlak Titeket egy év múlva is" - írta korábbi bejegyzésében Mikes Anna, akinek ez volt az első külföldi tánctábora, de valószínűleg nem az utolsó, hiszen remekül érezték magukat az ott töltött egy hétben.