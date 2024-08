Így ünnepli első találkozásának évfordulóját Krausz Gábor és Mikes Anna - képek

Mikes Annát a Dancing with the Stars című műsorból ismerhették meg a nézők, azóta szerepel egyre többet, mióta megnyerték a legutóbbi évadot Krausz Gáborral, akivel azóta is egy párt alkotnak. Bár sokáig próbálták tagadni, hogy egymásba szerettek, végül idén év elején felvállalták a kapcsolatot, és azóta is elválaszthatatlanok egymástól.

Krausz Gábor és Mikes Anna épp egy évvel ezelőtt ismerték meg egymást

Fotó: Mikes Anna/Instagram

Idén már több közös nyaralást is terveztek, az elsőt kettesben töltötték Olaszországban, azon belül Szicíliába utaztak, ami pont olyan volt, mint amilyenre már régóta vágytak, de igyekeznek többször is vízparti kikapcsolódást szervezni, amikor adódik rá lehetőségük. Nemrég Törökországban is jártak, ahová Krausz Gábor kislánya, Hannaróza is velük tartott, aki odáig van édesapja új párjáért, akitől táncolni is tanul.

A sztárpárnak igazán harmonikus a kapcsolata, most épp egy jeles napot ünnepelnek, mégpedig a találkozásuk évfordulóját, hiszen épp egy évvel ezelőtt mutatkoztak be egymásnak, mielőtt elkezdődött volna a komoly közös felkészülés a TV2 táncos show-műsorára. Krausz Gábor és Mikes Anna egy egy évvel ezelőtt készült fotót és egy friss fotót is mutattak a követőiknek a közösségi oldalukon, hogy megmutassák mennyit változtak azóta.

Az első találkozás és 365 nappal később

- írta a fotóhoz a sztárséf, aki sugárzik a boldogságtól, mióta megismerte új szerelmét.

Krausz Gábor hamarosan az Ázsia Expresszben tér vissza

Mint írtuk, már a hétvégén, azaz szeptember 1-én indul a TV2-n az Ázsia Expressz ötödik évada, amelyben versenyzőkként Mikes Anna és Krausz Gábor is benne lesznek – olyan párosok mellett, mint Till Attila és Stohl András, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende, valamint Dárdai Blanka és L.L. Junior. A sztárpár nemrég elárulta, hogy kemény kalandot tudhatnak maguk mögött, ahonnan mindketten 6 kilónyi mínusszal tértek haza tavasszal. Bár sokan azt gondolták, hogy rosszat tett a kapcsolatuknak a próbatétel, azonban mindketten egyetérésben azt mondták, csak megerősítette a köztük lévő köteléket az ázsiai kaland.