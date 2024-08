Krausz Gábor tombolt, Mikes Anna próbálta megfékezni - videó

A TV2 idén immár ötödik alkalommal tűzi műsorára közönségkedvenc kaland-realityjét, az Ázsia Expresszt. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukció ezúttal a Fülöp-szigeteken kezdődik, majd pár hét múlva Tajvanban ér véget. Az idei széria ráadásul minden eddiginél nagyobb kihívást tartogatott a sztárpárok , köztük Krausz Gábor és Mikes Anna számára is.

Krausz Gábor, Mikes Anna

Fotó: Instagram/Mikes Anna / Instagram/Mikes Anna

Krausz Gábor szinte mindentől félt

Szeptember 1-jén kiderül, melyik páros rajongótábora biztosította be az egyszerűbb indulást kedvenceiknek, de arról szó sincs, hogy bárki kényelmes utazásként emlékszik vissza az ázsiai megmérettetésre. Minden sztárpár olyan kihívások elé került, amire nem számított, legyen szó a fizikai határok feszegetéséről vagy a mentális terhelésről.

Most kijöttek a páros promóvideók a TV2-re, Krauszéké is egy dinamikus kisfilm, látható rajta, amint a séf indultosan bejelenti, hogy "nem haláltáborba jött", később pedig idegesen felborít egy kukát. Mikes Anna próbálja nyugtatni, de Krausz közli, hogy elfáradt, és nem érdekli az egész. Furcsa dolgokat is meg kellett kóstolniuk Ázsiában, a videóban egyszer a séf azt mondja táncosnő párjának, hogy amennyiben azt a valamit megeszi, nem fogja megcsókolni egy hétig. Itt a videó:

A cikk folytatódik, lapozzon!