Furcsa nevet kapott Kulcsár Edina és G.w.M gyereke

Megszületett Kulcsár Edina és G.w.M közös gyereke. A volt szépségkirálynő korábban már nyilatkozott arról, hogy úgy érzi, nem várja meg kisfiuk az augusztus közepét, és talán előbb megérkezik a családba.

Ha ez a nagy meleg nem módosít a terveken...

Medi szeptemberi, akkor is meleg volt, de ilyen hőségre nem emlékszem, és azért megfordult a fejemben, hogy emiatt akár hamarabb is jöhet a kisfiunk" - mondta nemrég Kulcsár Edina, akinek most bebizonyosodott a sejtése, konkrét dátummal jelentkezett.

A modell egy bejegyzésében bosszankodott a róluk megjelent cikkek és kritikák miatt, azonban hozzászólásban már arról beszélt, hogy megvan a fiuk születésének pontos időpontja.

Ja! És még egy "apró" infó, hogy a hétvégére már egészen biztosan meglesz a kisfiunk! Nagyon-nagyon-nagyon várom!

- írta Kulcsár Edina.

Ma kiderült, hogy a baba már augusztus 8-án megszületett, Dion a neve, erről G.w.M posztolt. A kép felhasználása engedélyköteles, de itt meg tudja nézni.

A cikk folytatódik, lapozzon!