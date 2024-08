Így változott meg Kulcsár Edina élete a negyedik gyereke születése után

Kulcsár Edina négygyerekes anyaként sem tud leállni, ezért a közösségi oldalán folyton jelentkezik valamilyen új információval, hogy éppen hogyan zajlik az életük nagycsaládosként. Már három hete, augusztus 8-án, hogy megszületett Kulcsár Edina és G.w.M. második közös gyereke, Dion, akinek luxuskörülmények között adott életet.

A harmadik szülését lebonyolító magánintézménnyel nem volt teljesen elégedett, ezért új helyet keresett, ami kétmilló forintba került a családnak.

Nem ott fogok szülni, ahol tavaly, ennek több oka is van...

Egyrészről, annyira az árhoz képest nem voltam elájulva, másodsorban pedig abszolút az volt a fő szempont, amikor kórházat választottunk, hogy a kislányunkat, Amarát is be tudjuk magunkkal vinni, mert brutálisan anyás" - magyarázkodott még a szülés előtt az Instagram-oldalán.

Fotó: Kulcsár Edina / Instagram

Az egykori szépségkirálynőnek nagyon fontos, hogy tartsa a kapcsolatot követőivel, ezért hiába a negyedik gyerek, de időnként jelentkezik a közösségi oldalán, hiszen bevételük egy része is az ottani valóságshow-ból származik. Korábban már panaszkodott rá, hogy alig alszik, és arra sem emlékszik, hányszor kel fel, de állítása szerint nagyon élvezi, hogy újra csecsemőről gondoskodhat, és jobban visel a mostani szülését, mint az eddigieket.

Most arról számolt be, hogy három héttel a szülés után hogyan változott meg az életük, és azt is elmondta, hogy nincs idő a megállásra, hiszen ennyi kisgyerekkel nagy a pörgés otthon.

Hogy milyen az élet? És mennyire nehéz most? Lassan 3 hete vagyok 4 gyermekes anyuka.

Soha nem gondoltam volna, hogy nekem valaha ekkora családom lesz és habár még új a dolog, minden pillanatával együtt imádom. Az élet nem állt meg. Sőt! Míg sokaknál ( általában első gyermeknél ) ilyenkor az élet lelassul, nálunk még inkább felgyorsult" - kezdte hosszas bejegyzésében Kulcsár Edina, aki még korlátozott ideig elérhető Instagram-történetekben is fejtegette, hogy milyen feladatokkal néz most szembe, azonban voltak, akik óva intették őt attól, hogy megerőltesse magát.