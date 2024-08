Korábban jöhet a baba Kulcsár Edinánál

Kulcsár Edina elárulta, hogy augusztus közepére van kiírva szülésre, de lehet, hogy nem is várnak addig. "Ha ez a nagy meleg nem módosít a terveken... Medi szeptemberi, akkor is meleg volt, de ilyen hőségre nem emlékszem, és azért megfordult a fejemben, hogy emiatt akár hamarabb is jöhet a kisfiunk" – mondta a modell-influenszer.

Fotó: Kulcsár Edina / Instagram

"Alapvetően is keveset alszom, korán kelős vagyok, és mindig teszek-veszek. Akkor is ez volt rám a jellemző, amikor még nem voltam anyuka. De azt kell mondjam, a várandósságom alatt talán most vagyok legaktívabb. Ez nyilván részben annak is köszönhető, hogy nyári szünet van,

és van három gyermekem, akikkel foglalkozni kell.

Akiknek kell a figyelmem, akiknek kellenek az élmények, a programok. Emellé sokszor a munka is párosul, az otthoni feladatokról nem beszélve, úgyhogy nem igazán tudok ücsörögni és unatkozni” - magyarázta a Story magazinnak.

