Negyedik szülés után panaszkodik Kulcsár Edina

Mint írtuk, megszületett Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M második közös gyereke, egy kisfiú. Kulcsár Edinának a kisfiú a negyedik gyereke, hiszen Szabó-Kulcsár Medox, Szabó-Kulcsár Nina és Varga Amara után itt az újabb testvér, aki a Dion keresztnevet kapta. Az édesanya korábban elárulta, hogy augusztus közepére van kiírva szülésre, azonban az elmúlt hetek hőségei miatt előbb megszületett a baba, aki a testvéreihez hasonlóan császármetszéssel jött a világra.

Megszületett a házaspár negyedik gyereke

Fotó: Kulcsár Edina/Instagram

A négygyerekes édesanya korábban sem titkolta, hogy minden gyerekének így adott életet, ezért jól tudta, hogy mire számíthat a beavatkozást követően, most mégis panaszkodott a közösségi oldalán, mert nehezebben gyógyul a császármetszés miatt, mint korábban.

Ettől féltem a legjobban, hiszen ez már a negyedik volt és sokan mondták, hogy készüljek fel, mert ez lesz a legdurvább.

Most pedig, hogy túl vagyok rajta, azt kell mondanom, ezt viseltem a legjobban. Szülés után két napra jöhettünk haza, és hiába készült az egész család arra, hogy majd én pihenek meg fekszek egész nap… mentem és csináltam az itthoni teendőimet. Fájdalom ide vagy oda, jobban esett, hogy haladok a dolgaimmal, minthogy feküdjek" - magyarázta korábban Kulcsár Edina, akit már többen is óva intettek azért, amiért nem pihen a szülés után, hiszen ez nagyon veszélyes is lehet.

Kulcsár Edina elmondta, milyenek a császármetszés következményei

A négygyerekes édesanya korábban is beszélt arról, hogy sajnálja, hogy mind a négy gyereke úgynevezett időzített császárral született, azonban ennek vannak következményei. Az egyik ilyen kellemetlenség, hogy elég hosszú ideig úgynevezett haskötőt kell hordania azért, hogy minél előbb regenerálódjon az érintett terület a császármetszés után - szúrta ki a Bors.

A négygyerekes édesanya egy korlátozott ideig elérhető Facebook-történetben panaszkodott amiatt, hogy mind a négy szülés után haskötőt viselt, ami nem túl kényelmes. Kulcsárt elsősorban az bántja, hogy majdnem egy hónappal a kis Dion születése után is L-es, tehát nagy méretet kell hordania belőle. Ez később majd változik, és egyre kisebb méret kell belőle, de most úgy érzi, hogy lassabban haladnak a dolgok, mint a másik három szülésnél, ami egyébként nem volt olcsó, hiszen a negyedik szülése nagyjából kétmillió forintba került.