Kiderült, mennyibe került a szülés Kulcsár Edinának

Mint írtuk, megszületett a múlt héten Kulcsár Edina és G.w.M. második közös gyereke, Dion, azóta pedig az is kiderült, hogy pontosan hol és mennyiért jött a világra luxuskörülmények között.

Kulcsár Edina ugyanis már korábban jelezte, hogy a harmadik szülését lebonyolító magánintézménnyel nem volt teljesen elégedett, ezért új helyet kellett keresniük: "Nem ott fogok szülni, ahol tavaly, ennek több oka is van... Egyrészről, annyira az árhoz képest nem voltam elájulva, másodsorban pedig abszolút az volt a fő szempont, amikor kórházat választottunk, hogy a kislányunkat, Amarát is be tudjuk magunkkal vinni, mert brutálisan anyás" – írta még a szülés előtt az Instagramon.

A Bors azóta megtudta, hogy Kulcsár Edináék az ország egyik legjobban felszerelt magánkórházát választották, amelynek szobái részben a Lánchídra, a budai várra néznek. "Az ötcsillagos szálloda minőségű ellátás itt alapfelszereltség, de természetesen lehetnek a páciensnek külön kérései is, amit szívesen teljesít az intézmény, nyilván plusz forintokért cserébe. A magas szintű ellátásnak persze megvan az ára is,

a szülészeti szolgáltatás ugyanis közel kétmillió forintba kerül,

amihez további szolgáltatásokat is lehet kérni" – írta a lap, amely fotót is mutatott az egyik kórházi szobáról.

A gyerekről is láthattunk már fotókat

Kulcsár Edina közben már otthon van, egy nappal a szülés után hazamehettek a kórházból a gyerekkel. A szépségkirálynő hamar megmutatta a közösségi oldalán is az újszülöttet, már közeli képet is láthattunk róla. G.w.M szintén posztolt a nagy eseményről, az ő bejegyzéséből derült ki, hogy a baba itthon meglehetősen szokatlan keresztnevet kapott, Dionnak nevezték el.

Kulcsár Edinának egyébként Dion a negyedik gyereke, hiszen a korábbi kapcsolatából, Szabó András Csutitól is született két gyereke, Madox és Nina, illetve G.w.M-mel tavaly májusban született meg a közös kislányuk, Amara. G.w.M-nek szintén van két gyereke az előző kapcsolatából Nagy Melanie-val, így összesen nyolcfős a mozaikcsalád.