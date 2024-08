Újabb hírek érkeztek Kulcsár Edina terhességéről

Mint Ismert, hamarosan megszületik Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyereke, amit nemrég az egykori szépségkirálynő maga osztott meg az Instagram-oldalán:

És még egy "apró" infó, hogy a hétvégére már egészen biztosan meglesz a kisfiunk!

Nagyon-nagyon-nagyon várom! - írta Kulcsár Edina, aki bármelyik nap életet adhat a negyedik gyerekének.

Kulcsár már korábban elmondta, hogy a mostani nagy hőség miatt előfordulhat, hogy hamarabb születik G.w.M-mel közös, második gyereke, és egyáltalán nem bánja, ha már túl lesz a nehezén, hiszen sok feladata van, amit hatalmas terhes hasával egyre nehezebben végez el.

Nemrég a közösségi oldalán válaszolt a követői kérdéseire, melyben azt is elárulta, hogy a rapper ott lesz-e vele fiuk születésekor szülőszobán.

Igen, apás szülést tervezünk.

Tavaly is így volt, és nagyon jó élményekkel gazdagodtunk, ezért nem is volt kérdés, hogy Márk most is be fog jönni a szülőszobára" - árulta el az egykori szépségkirálynő, aki negyedszer is császármetszéssel hozza majd világra a gyerekét.

"Ha valakinek ilyen műtéte van, akkor annál jobban fáj utána. Sokkal keményebb a felépülés, ez pedig így bennem maradt.

Valahogy erre az egész procedúrára nem vágyom.

Annak a híve lennék, hogy akkor fájjon, mikor a történet megvan, utána pedig hagy élvezzem a gyermekemet.

Tudom, hogy a császártmetszés nem erről szól. Akkor még kitolnak, az ember nem tud úgy mozogni, nem tudja magához szorítani a gyermekét.

Erre nagyon nem vágyom, de várom már, hogy egy csoda születik. Százszor ekkora fájdalmat is bevállalnék annak érdekében, hogy gyerekem legyen" - részletezte az Instagram-történetében.

Arra is kitért, hogy sok időt tölt együtt férjével, G.w.M-el. Annak idején sok logisztikát kellett behozniuk az életükbe, kezdetben ez pedig hatalmas fejtörést okozott nekik. Mára már azonban kialakult egy rutin, és alkalmazkodnak egymáshoz, bár a sok gyerek miatt nem mindig könnyű ezt megoldani.