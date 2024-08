Közelről is megmutatta újszülött kisfia arcát Kulcsár Edina - kép

Mint írtuk, megszületett Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M második közös gyereke, egy kisfiú, akinek érkezéséről pénteken számoltak be közösségi oldalaikon. Kulcsár Edinának a kisfiú a negyedik gyereke, hiszen Szabó-Kulcsár Medox, Szabó-Kulcsár Nina és Varga Amara után itt az újabb testvére, aki a Dion keresztnevet kapta. Az édesanya korábban elárulta, hogy augusztus közepére van kiírva szülésre, azonban az elmúlt napok hőségei miatt előbb megszülethet a baba, aki a testvéreihez hasonlóan császármetszéssel jött a világra.

Kulcsár Edina már utalt rá, hogy mire készülnek, ugyanis a TikTok-oldalára csütörtökön tett fel egy videót, amelyben csak annyi látszik, hogy a férje viszi őt valahova, viszont a háttérben ott van egy „mommy bag” is, így sokan sejtették már, hogy a kórházba tartanak, és utólag kiderült, hogy ez így is van, azonban akkor nem árultak el többet a követőik kérdéseire sem.

"Ha valakinek ilyen műtéte van, akkor annál jobban fáj utána. Sokkal keményebb a felépülés, ez pedig így bennem maradt.

Valahogy erre az egész procedúrára nem vágyom.

Annak a híve lennék, hogy akkor fájjon, mikor a történet megvan, utána pedig hagy élvezzem a gyermekemet.

Tudom, hogy a császármetszés nem erről szól. Akkor még kitolnak, az ember nem tud úgy mozogni, nem tudja magához szorítani a gyermekét.

Erre nagyon nem vágyom, de várom már, hogy egy csoda születik. Százszor ekkora fájdalmat is bevállalnék annak érdekében, hogy gyerekem legyen" - részletezte még korábban a közösségi oldalán, ahol azt is elárulta, hogy férje, G.w.M, azaz Varga Márk is bent volt a szülőszobán.

Igen, apás szülést tervezünk.

Tavaly is így volt, és nagyon jó élményekkel gazdagodtunk, ezért nem is volt kérdés, hogy Márk most is be fog jönni a szülőszobára" - osztotta meg.

Az egykori szépségkirálynő már több fotót is mutatott újszülött fiáról, azonban a mostani a legaranyosabb, ahol mellette fekszik Dion cumival a szájában, és kilátszik az aprócska keze is.

