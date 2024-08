Bugyi nélkül riszálja magát a Sziget másik sztárfellépőjével Kylie Minouge - videó

A héten szerdán, azaz augusztus 7-én lépett színpadra a Sziget Fesztiválon Kylie Minouge, Grammy-díjas énekesnő, aki legutóbb tíz évvel ezelőtt járt hazánkban a Kiss Me Once turnéja alatt. Az ausztrál díva már korábban, állítólag szombat este, magángéppel érkezett Budapestre azért, hogy egy kicsit jobban megismerje a magyar fővárost. Kylie Minogue az egyik belvárosi luxusszállodában szállt meg, de már minden bizonnyal távozott, ugyanis nincs számára megállás, rengeteg új dalon dolgozik. Minogue a közösségi oldalán azt is megmutatta követőinek, hogyan érezte magát hazánkban, az egyik hazai divattervezőtől, Merő Pétertől még egy egyedi ruhát is kapott ajándékba.

Kylie Minouge volt a Sziget első napjának szupersztárja

Fotó: Sziget Official Instagram

Az 56 éves énekesnő bár jól érezte itt magát, fellépésén is mindent megtett azért, hogy jól szórakozzon a közönség, ezért első sorban a kétezres években népszerű slágereiből válogatott, mégis többen csalódottan távoztak a koncertje után, azonban nem biztos, hogy a popdíván múlt, talán a félplayback megoldás rontja el a valódi koncertélményt.

Azonban sokan dicsérik is, hiszen korához képest remek formában van, akár egy évtizedet is letagadhatna. Valószínűleg ezt ő is így érzi, ezért jelentkezik mostanában sok új dallal, rengeteg duettje, vagy közreműködése volt az elmúlt időszakban például Siával a Dance Alone című sláger, ami rögtön a slágerlisták élére került. Az egyik legnagyobb reményt legújabb dalához fűzi, melyben a szintén a Szigeten fellépő Bebe Rexha is közreműködött, továbbá Tove Lo, svéd énekesnő. A My Oh My című dalhoz forgatott közös klipet még csak tegnap adták ki, de máris több mint félmillióan tekintették meg a YouTube-on, azonban elég sok negatív hozzászólást is kap az új stílus miatt.

A három énekesnő szinte amazonként pózolt a kamerának, a legmerészebb szettet azonban Kylie Minogue viselte, aki hosszú, aranyszínű ruhája alá egyértelműen nem vett fel fehérneműt. A klipben erotikus táncot lejtve jól látszik, hogy bugyi nélkül sétálgat, hiszen a ruhája oldalhasítéka egészen a csípőjéig ér fel. A kora ellenére sem lett szégyellős, bár korábban sem volt az sosem, és jól tudja, hogy nincs takargatnivalója, rengeteg bókot kap a mai napig külsejére.