15 év után elhagyta családját Laár András

A 69 éves Laár Andrást nem izgatja a kora, úgy tűnik, ismét belevág a harmadik válásába is, pedig sokakat meglepett, hogy 15 év után elhagyta feleségét, Laár-Sramkó Katalint. A házaspárnak van egy közös kisfia is, a 13 éves Buda Illés, de Laárt ez sem tartotta vissza attól, hogy új életet kezdjen. Nemrég ugyanis úgy döntött, elköltözik a közös otthonukból, és a nagy családi házat hátrahagyta feleségének és gyereküknek.

Laár András és harmadik felesége, Katalin, valamint közös kisfiuk, Buda Illés egy régebbi családi fotón

Fotó: Laár András

Sokáig úgy tűnt, nemcsak a magánéletben, de a munkában is remekül kiegészítette egymást a humorista, és felesége Laár-Ramkó Katalin, mivel hasonló érdeklődési körük volt, mely komolyan foglalkoztatta mindkettejüket, mint az asztrológia, és a spirituális témák, és többször adtak közös koncertet is, valamint saját YouTube-műsort indítottak az általuk fontosnak tartott témákban.

Azonban hiába minden, nagyon úgy tűnik, végleg véget ért a házasság, és eddig is voltak gondjaik, amit igyekeztek a külvilág előtt titokban tartani. Egyelőre egyikük sem akar nyilatkozni a témában, viszont egy közös ismerősük kitálalt a házaspár valódi problémáiról.

Kifelé nem mutatták, csak a legközelebbi barátok és családtagok tudták, hogy egy ideje komoly problémákkal küzdenek, ami mind a kettőjüket megviselte lelkileg.

Mindig is nagyon hevesen éltek, mostanra pedig ez felőrölte őket. Nagyon friss még a szakítás, András csak néhány hete költözött el otthonról, a családi házat otthagyta Katának és a gyereküknek. Még mind a kettőjükben dúlnak az indulatok, a válás is szóba került közöttük. Úgy tűnik, már nincs visszaút" - mondta a Blikknek a neve elhallgatását kérő ismerős.

Laár András korábban egy másik lapnak már elmondta, hogy gondjai vannak a nála 22 évvel fiatalabb feleségével, elég konkrétan fogalmazott.

Lemondtam a magánéleti zűrzavarokról is. A közelmúltban elköltöztem a feleségemtől, akivel tizenöt éven át zűrzavarban éltem.

Nem egy másik nő miatt jöttem el, és nem is keresek most új párkapcsolatot. Most a békesség irányába megyek, és nagyon jól érzem magam egyedül" - mondta a 69 éves humorista, aki már harmadik feleségétől válhat el hamarosan.