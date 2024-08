Szívinfarktust kapott Lajsz András

A koktélkirály három hónappal ezelőtt, május végén vesztette el imádott feleségét, Barta Zsuzsát, augusztus 5-én pedig újabb infarktusa volt, már a hatodik. Lajsz András még épp tudta hívni a mentőket, azonnal bevitték.

Lajsz András

Fotó: TV2

"Mit mondjak... nagyon rosszul vagyok. Annyira Zsuzsi után akartam menni, hogy kaptam még egy infarktust. Műteni szerencsére nem kellett, de kaptam egy katétert. Hazaengedtek az orvosok, de arra figyelmeztettek, hogy a következő ilyennél már nem úszhatom meg a nyitott szívműtétet.

Beutaltak a balatonfüredi szívkórházba egy háromhetes rehabilitációra,

elméletileg ezen a héten kellett volna befeküdnöm, de most dolgozom, szóval ezt elhalasztottam. Október közepén fogok lemenni három hétre! Már nem akarok Zsuzsi után menni, itt vannak a gyerekeim. Már felnőttek, az igaz, de akkor is a gyerekeim. Be fogok feküdni, lesz, ami lesz" - nyilatkozta a Borsnak.

