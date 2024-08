Szenzációsan néz ki a fenekét paskolgató Lékai-Kiss Ramóna - videó

Mint írtuk, 10. jubileumi évadával érkezik a TV2 nagy sikerű műsora a Sztárban sztár, amelynek idén rendhagyó, eddig még sohasem látott változatát kísérhetik nyomon heteken át a nézők. A Sztárban sztár All Starsban jönnek az eddigi évadok legendás versenyzői, és visszatérnek az ikonikus zsűritagok is. Az ítészek székeiben többéves kihagyás után újra helyet foglal Liptai Claudia és Hajós András, akiket a produkció első szériáiban láthatott a közönség, a 8. és 9. évadból Lékai-Kiss Ramóna, és Stohl András is, aki nemcsak zsűritagként, de versenyzőként is szerepelt korábban. Az ország házibulija a premier hétvégén egyből dupla élő show-val indul, szeptember 7-én és 8-án, szombaton és vasárnap is várja Tilla a nézőket a képernyők elé.

Lékai-Kiss Ramóna

Fotó: Lékai-Kiss Ramóna / Instagram

Lékai-Kiss Ramóna mindenesetre bombaformában várja a rajtot, itt az újabb, friss posztja, amely nemrég került ki, de hamar népszerű lett:

Lékai-Kiss Ramóna szerint óriási show lesz

„Szerintem elképesztő lesz a Sztárban sztár All Stars, már csak a teljesen megújult zsűri is gondoskodni fog arról, hogy a nézők igazán jól érezzék magukat, és akkor a szereplőkről, akik az igazi nagy show-t készítik még nem is beszéltem. Az érdekesség ebben a zsűriben az, hogy a felállás ugyan új, de a tagok régiek.

Mindenki pontozott már az elmúlt évadok során, de együtt még sosem!

Meglátjuk, milyen energiák szabadulnak fel vagy éppen el a 10. évadban. Egy biztos, én már alig várom! A különlegessége izgalmas nagyon, mert hiszem, ha egy műsor megél 10 évadot, akkor ott valami igazi varázslatnak kell történnie, hisz mindenki érzi, hogy ez a jubileum más, mint a többi” – folytatta Lékai-Kiss Ramóna.

