Hétvégén már látható a magyar film, amelyben a Dallas sztárja szerepel

Mint írtuk, a Dallasban Bobby Ewingként látott Patrick Duffy tavaly Magyarországon forgatott, ráadásul nem is egy amerikai produkcióval érkezett hazánkba, hanem egy magyar vígjátékban kapott szerepet.

A Lepattanó című gombfocis filmről van szó, amelynek hivatalos mozipremierje szeptember 26-án lesz, előtte pedig a miskolci CineFesten is bemutatják – a TV2 Klub nézői azonban már szombaton, augusztus 17-én láthatják 21 órától az online műsorújságok szerint.

Miről szól a Lepattanó?

"Kálmánnak (Scherer Péter) a gombfoci nem gyerekjáték, hanem egy véresen komoly sportág. Csapatával épp az Európa-bajnokságra készül. Megszállottak ők, a gombfoci szent őrültjei, a »pöci-foci« aranyujjú titánjai. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt az életükben.

Nem várt megoldás érkezik azonban, amikor egy milliárdos (Patrick Duffy) tévedésből 100 millió forintot utal a számlájukra.

Bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, túl nagy a kísértés, hiszen így esélyük nyílik kijutni az EB-re… A Lepattanó érzelmes sportvígjáték az esendőségről, a szeretetről, a kitartásról, és tisztelgés a sokunk által kedvelt fantasztikus magyar játék, a gombfoci előtt" – olvasható a hivatalos leírásban.

A filmben Patrick Duffyn és Scherer Péteren kívül olyanok szerepelnek, mint Györgyi Anna, Waskovics Andrea, Derzsi Dezső, Elek Ferenc, Gáspár Sándor, Mucsi Zoltán vagy Rába Roland, a rendező Vékes Csaba.

Mit csinál mostanában Patrick Duffy?

Patrick Duffy 75 évesen is aktív, a Lepattanó mellett még biztosan jön vele a Hollywood Grit című film, de egyébként is láthattuk már több produkcióban idén is.

A Red Carpet Uncut című dokumentumsorozatban olyanok mellett tűnt fel, mint Robert Downey Jr., Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone vagy Denzel Washington, de fikciós szériában is játszott mostanában: a Családi bizniszben három epizódban láthattuk, de tavalyig benne volt a Gazdagok és szépek című szappanoperában is.

