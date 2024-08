Liptai Claudia nem tudja feledni Bereczki Zoltán csókját

"Arra tudok válaszolni, hogy mikre emlékszem: amikor megcsókolt a Bereczki, mint Mick Jagger" - mondta Liptai Claudia a Sztárban sztár All Stars mai sajtóeseményén, amikor a műsorvezető Till Attila emlékeiről faggatta. A zsűribe visszatérő Liptai "csodálatos, elképesztő, könnyfakasztó" évadra számít, szerinte a Sztárban sztár semmihez sem fogható műsor.

Tilla és Liptai Claudia

Fotó: TV2

Liptai Claudia őszinteséget ígér

"Ezért is vagyok itt, nagyon boldog vagyok, hogy újra be fogok ülni a zsűriszékbe. Iszonyú sok híres ember áll itt... én pedig a legjobban azt gyűlölöm az egészben, amikor valakit el kell küldeni" - magyarázta. "Én őszinte vagyok, azt is meg fogom mondani, ha nem tetszik valami... A végén úgyis csak egy fog nyerni" - tette hozzá. Bővebben a videón:

